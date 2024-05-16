凱基證券攜手警政署合作推出防詐影片 為投資人守護財富

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

凱基證券打擊投資詐騙，與投資人站在同一陣線，提供投資人安全可靠的交易環境，並與內政部警政署刑事警察局合作防詐宣導影片，於「凱基證券樂活投資人」官方YouTube頻道推出。

影片內容淺顯易懂並切合時事，彙集發生在你我身邊的真實案例，統整出台灣常見的六大詐欺手法，包含假投資詐欺、ATM解除分期付款詐欺、假網路購物詐欺、一般購物詐欺、假愛情交友詐欺及猜猜我是誰詐欺等，提醒投資人務必提高警覺，維護自身權益及財產安全。

統計指出，65歲以上年長者為詐騙集團最常接觸對象，凱基證券為強化前線同仁防範詐騙的警覺性，導入刑事警察局反詐騙案例，使同仁對高齡客戶異常金融交易行為保持警覺、並啟動關懷保護措施，逐步展現成效。

例如近期高雄七賢分公司營業員機警察覺高齡客戶神情有異，透過積極關懷成功攔阻假冒股票抽籤詐騙，並協助警方循線偵破面交車手犯嫌到案，不僅積極保障客戶權益，同時也維護社會治安。

警政署指出，防範詐騙須謹記「防詐五不」：跨境來電不接、不明連結不點、穩賺不賠不聽、個資卡號不傳及聲稱檢警不信，若有疑慮請撥打反詐騙專線165查證。

此外，凱基證券設有專屬電話號碼發送OTP簡訊，讓客戶可明確辨識為凱基證券所發送，防堵網路犯罪集團透過假冒金融機構發送大量釣魚簡訊，誤導民眾至偽裝網站騙取用戶資訊。

並於官方網站設立「反詐騙行動站」提供完整的防詐騙情報及措施，以影音搭配文字說明詐騙案例，保障高齡、聽障及視障等弱勢族群獲知資訊的權益；為強化客戶防詐意識，亦不定期透過電子郵件、LINE訊息及社群平台Facebook、Instagram、LinkedIn發文等方式，積極提醒客戶最新投資詐騙案例。