外資狂掃台股483億！法人：散戶逢高避險意識轉強

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三大法人買超517億元

受到美股上揚激勵，台北股市今（16）日強勢攻高，最高一度大漲逾368點來到21,515.52點攀登歷史高點，新台幣盤中一度勁揚逾2角，直逼32元大關，呈現股匯雙漲局面。權值王台積電一度衝上856元，不過股價開高走低，台股隨即漲勢收斂，其他電子股也同步開高走低，電子股只演上半場好戲，轉由營建、航運及觀光類股聯手出擊撐盤，終場指數上漲157.05點，收21,304.26點，成交量增至5,271.74億元。

三大法人今日籌碼動向，合計買超517.08億元。其中外資（不含外資自營商）買超483.78億元；自營商買超47.61億元；投信則賣超14.308億元。

法人分析，台積電位於亞利桑那州凰城廠區驚傳爆炸，公司雖回應不影響該廠區營運或工程進行，但消息披露後，股價在10點過後明顯回落，受到市場訊息影響，大盤也隨之收斂漲勢，不過股王信驊大漲逾7％，領頭千金高價股強勢，弘塑、鈊象盤中重返千元，台股盤中一度再現15千金。散戶籌碼輕、多數為法人主力著墨的千金股再度轉強，一定程度折射出市場逢高避險意識轉強。

（數位編輯）

台股終場上漲157點寫收盤新高21,304點

美股15日終場收高，帶旺台股今天盤中最高上漲368點至21,515點，再創新高。尾盤漲勢收斂，終場上漲157.05點或0.74％，收在21,304.26點，再度改寫收盤新高，成交值新台幣5,271.54億元。

觀察盤面個股表現，台積電開盤漲13元以852元開出，盤中賣壓湧現一度翻黑，終場在買氣支撐下翻紅收在841元，上漲2元，漲幅0.24％；鴻海今天走勢震盪，終場上漲1元收171.5元，漲幅0.59％。其餘包含大立光、聯發科收盤皆紅。

AI指標股漲跌互見，廣達、緯創終場收黑，散熱雙雄奇鋐、雙鴻買氣強勁，終場分別收漲1.09％及6.92％。

非電族群方面，航運股表現強勢。航空雙雄聚人氣，華航、長榮航終場分別上漲4.84％及2.78％；貨櫃三雄終場皆紅，長榮收漲6.63％，陽明上揚3.78％，萬海漲幅1.99％。

法人分析，台股受惠企業首季財報、出口數據表現佳，短線漲勢強勁，但由於短線已漲多，部分個股開始出現震盪整理，後續除了觀察個股交易量能外，也要留意指標股走勢、外資是否轉賣等指標。

（中央社）

台股步步高 短線防拉回

台股今天在美股帶動下，指數衝上21500點後，盤中受到台積電（2330）、鴻海（2317）漲幅收斂，指數終場僅上漲157.05點，漲幅0.74％，以21304.26點作收，成交金額5271.54億元。台股指數再創高，不過，類股表現不一，IC設計、航運股續強，重電股、汽車股相對弱勢。

以技術面觀察，指數今天一度來到21515.52點後，盤中權值股多頭動能縮減，且不少族群在大盤創新高過程中，陸續有逢高獲利了結動作；但整體資金不於匱乏，資金轉向動作迅速，從之前營建類股到目前已經轉向航運類股，大盤整體成交金額維持在5000億元以上，仍呈現多頭排列且量價齊揚表現。

分析師指出，台股盤面結構由先前AI與高價股，擴散到權值股與高股息題材股，輪動擴散，盤勢轉趨健康；另一方面，台股ETF市值已經是主動基金的3倍，重量級ETF在5~6月將進入調整持股階段，屆時盤面又將轉趨熱絡，配合台股下半年企業獲利加速成長，台股仍有高點可期，不過，短線宜留意漲多回檔風險，若遇大幅修正整理，仍應擇優布局。

（時報資訊）