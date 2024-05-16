《產業》新電動機車可充可換 光陽柯董力邀政府廣設充電站

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【時報記者葉時安台北報導】光陽KYMCO於2018年東京車展發表Ionex車能網與換電型電動機車後，快速進化升級至Ionex 3.0版本，2023年更在義大利米蘭車展上實現「充換合一、車電分離」的Ionex三大革命性創新技術，致力全球跨產業電動車生態聯盟的建立。如今，在KYMCO建業60周年時，正式宣告「Ionex Uno創世紀」的到來，再次領先業界，為全球燃油車轉換到電動車的產業大變革，邁向「可充可換、充換合一」的嶄新電動機車新世代。光陽集團柯勝(峰)董事長力邀政府廣設充電站，實現淨零排放願景。

光陽集團柯勝(峰)董事長表示，透過Ionex Uno創世紀「充換兩用」電動機車的上市，以「可充可換、充換合一」的二合一創新模式，將充電與換電的優勢完美結合，不但顛覆長久以來大眾對充電模式與換電模式平行存在、沒有交集的認知，也開啟消費者擺脫單一能源補充方式的限制。

Ionex Uno創世紀「充換兩用」電動機車的技術，兼容習慣在家充電或是居住在都會區倚重換電站補充能源消費者的多種用車需求，突破電池最大續航力的限制，充電器與換電站的無縫接軌搭配使用。Ionex也將與各旅館民宿業者共同攜手積極推動配置電動機車充電器，以利騎乘電動機車的住客充電使用，增加電車騎士外出便利性，也可提高住宿業者的住房率。

光陽集團柯勝(峰)董事長更藉此呼籲政府，在全台各地行政機關與公有停車場廣設電動機車充電站，提昇消費者購買電動機車的誘因，加速達到政府追求淨零碳排的目的。