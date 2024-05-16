鄭文燦讚陳內閣打下最好基礎 再創台股史上新高

陳內閣即將卸任，行政院16日舉辦惜別茶會。行政院副院長鄭文燦定調，陳內閣是「乘風破浪、穩健前行」的內閣，為未來台灣打下最好基礎。他還提到，台股再創史上新高，股市是櫥窗跟溫度計，但不是施政唯一指標，最後一年半的時間總結蔡總統八年施政，並稱讚陳揆決策速度很快，在過去一年做出最多方案跟法案，能夠參與「溫暖堅韌」的內閣會是自己的里程碑。

行政院長陳建仁則多次鞠躬感謝行政院同仁過去1年4個月給他幫助，他認為一個人可以走得很快，但一群人可以走得很穩健。希望每個人都能成為蠟燭，燃燒自己，點亮台灣。未來回到中研院後，歡迎大家來坐坐。

鄭文燦接受獻花後表示，跟著陳揆做事大家會有很多感覺，而自己是最有感覺的，陳是聖騎士，背後有信仰，每個決策背後都是有價值感，並透露沒有看過陳生氣，是很科學、很理性的人，背後有堅定意志。

鄭文燦說，在行政院工作學到很多，政委每個都是臥虎藏龍，都很厲害。他稱讚林萬億很耐磨，細節都會照顧到，對於少子化、長照、社會安全網等政策很細心，有社會投資概念；吳政忠很有使命感，而且念念不忘晶創計畫，十年要了3,000億；張子敬對環境工程是活字典，到最後一刻還在處理資源循環促進法、碳費時程等，對於因應氣候變遷的對策到最後一刻還在努力。

鄭文燦說，張景森不拘小節，但很有想法，跟他開過無數次振興觀光會議，會用他國家就會進步；鄧振中是對外談判活字典，國家不能沒有鄧，台美21是世紀貿易倡議很難談，談成後是別的國家很高標準跟範本；龔明鑫從前瞻計畫到5＋2產業創新計畫、雙語國家、地方創生和淨零轉型，現在還要接下秘書長工作，並爆料當他問龔為何要接秘書長，龔說因為不用備詢，其實祕書長是另種工作，但相信龔轉任後可以勝任；至於副秘書長何佩珊被派為勞動部長，大家才知道是左派少女，是很大挑戰，未來台灣最大挑戰就是人。

鄭文燦定調，陳內閣是「乘風破浪、穩健前行」的內閣，為未來台灣打下最好基礎。他還提到，台股再創史上新高，盤中指數最高衝上21,515點，股市是櫥窗跟溫度計，但不是施政唯一指標，最後一年半的時間總結蔡總統八年施政，開創很多2.0、3.0版本，是最要的一年半，行政院發揮了統合功能。

他並稱讚陳揆決策速度很快，在過去一年做出最多方案跟法案，希望「溫暖堅韌」的內閣永遠被寫在心上，是公務人員生涯給自己里程碑跟成就感。他也強調，能為台灣做事是美好的事。