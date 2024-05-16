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與普丁會談 習近平：進一步加強發展中俄戰略對接

  • 中時即時 藍孝威
和普丁大範圍會談，習近平：進一步加強發展中俄戰略對接。（央視新聞）
和普丁大範圍會談，習近平：進一步加強發展中俄戰略對接。（央視新聞）

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據大陸央視新聞報導，5月16日上午，中國國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的俄羅斯總統普丁舉行大範圍會談。習近平表示，中俄雙方應該以建交75週年為新起點，進一步加強發展戰略對接，持續豐富雙邊合作內涵，更好造福兩國和兩國人民。

習近平指出，「再次對普丁總統來華進行國事訪問表示熱烈歡迎。這是你開啓新一屆總統任期後首次出訪，充分表明你本人和俄羅斯政府對發展中俄關係的高度重視，中方對此高度評價。」

習近平表示，今年是中俄建交75週年，是中俄關係發展史上具有里程碑意義的重要年份。75年來，中俄兩國攜手走出了一條大國、鄰國相互尊重、和睦相處、合作共贏的嶄新道路。在雙方共同努力下，中俄關係始終穩定向前發展，兩國全面戰略協作不斷加強，經貿、投資、能源、人文、地方等領域合作持續推進，為維護全球戰略穩定和促進國際關係民主化作出了積極貢獻。

習近平表示，今年是中華人民共和國成立75週年。中方正以高質量發展全面推進中國式現代化，加快發展新質生產力，並為全球經濟增長增添新動能。中俄兩國同為聯合國常任理事國和主要新興市場國家，雙方加大戰略協作深度、拓展互利合作維度，順應世界多極化和經濟全球化的歷史大勢是兩國共同的戰略選擇。

習近平表示，雙方應該以建交75週年為新起點，進一步加強發展戰略對接，持續豐富雙邊合作內涵，更好造福兩國和兩國人民。我願同總統先生一道，共同把準雙邊關係前進方向，對兩國各領域合作發展作出新的規劃部署。

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