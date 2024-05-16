震後台8、9線邊坡年底修復 改建4隧道2026年完工

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交通部今在立法院交通委員會報告公路系統道路及橋梁安全改善情形，0403花蓮大地震後，公路局轄管台8線與台9線部分路段重大災損，搶通後改善受損邊坡，預計今年底前完成，另台8線4處明隧道則預計2026年底完成。針對目前公路與國道橋梁耐震補強進度，交通部表示，公路橋梁今年將完成詳評、國道則有1182座需補強，預計2028年全完成。

交通部說明，公路局以邊坡定性分級管控，統計A級有258處、B級49處、C＋級22處、C級603處、D級776處，共列管1708處，其中高危害度的A、B級邊坡，以落石災害評分系統定量評估，律定高風險的優先關注邊坡共有45處。

公路局針對978處C級以上邊坡體檢，辦理特別檢測、順向坡檢視、邊坡監測儀器範圍檢視、水因素檢視，檢核後發現的缺失皆已改善，但部分屬整體邊坡需改善者，現正施工中。

針對0403花蓮大地震後邊坡災損，震後台8線東段（花蓮，天祥以東167至185公里）及台9線（蘇花143至164公里）遭重大災損4月已搶通，短期搶通後，公路局已辦理12次災害路段空拍與建模，針對各處災點擬定短、中、長期改善策略。另依農業部提供全台崩塌區影響62處鐵公路，及成大防災研究中心提供空拍圖，經確認比對，公路局皆納入災後復建範圍控管。

交通部提到，震後台9線受損邊坡預計今年底改善完成，包括台9線147.7及158.3公里處，設置邊坡被動式防落石網並增設落石警告。另台8線受損邊坡也訂今年底前改善完成，還有4處明隧道包括九曲洞隧道西口、九曲洞隧道東口、錐麓隧道、靳珩隧道延長段則預計2026年底完成。

橋梁抗災能力方面，交通部表示，因應2021年新頒布的公路橋梁耐震評估及補強設計規範，高公局已全面檢視省道橋梁耐震能力，初評統計共519座要辦理耐震詳評，後續依結果自2025年起逐年辦理耐震補強工作。

國道部分，高公局正辦理高速公路後續路段橋梁耐震補強工程，預計補強1182座橋梁，總經費約498億元，預計2028年完成，完工後國道所有橋梁皆達成耐震補強目標。