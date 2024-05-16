土地前路不是路、私人地卻成路 台中港特定區地籍問題多

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台中港特定區計畫範圍內樁位、地籍逕為分割線與道路現況不符，長年無法解決，民眾買地蓋房，發現臨路的道路不是路地，而是建設局「已徵收土地」，對面則是民地遭侵占為道路用地，市議員林祈烽要求市府盡速解決。台中市府表示，已專簽處理、將持續宣導個案解決方式。

台中市議會今質詢都發建設水利業務，議員林祈烽、施志昌和鄭功進關心台中港特定區中心樁位與地籍不符，影響民眾蓋屋權益等議題。

市議員林祈烽說，民眾在台中港特定區內買臨路土地，向都發局申請房屋建照時發現，土地前方道路不是路地，而是建設局「已徵收土地」。台中港特定區計畫範圍內當初因地政局地籍測量有誤，導致公所開路跟著偏移，民眾買了臨路的地，但地籍圖上卻顯示夾雜一長條建設局的「空地」。

林祈烽批評，都市計畫區內臨路土地無法蓋房子，究竟台中市還有多少類似個案，道路開闢偏移有兩大問題，一是民眾無法依地籍圖申請建照，另則是民眾土地被政府占用成道路，市府是不是要補辦徵收程序？

地政局表示，台中港特定區地籍圖重測作業，自縣市合併後2021年至2023年，均依計畫辦理完竣；針對台中港特定區計畫範圍內樁位、地籍逕為分割線與道路現況不符等問題，辦理重測作業過程中，皆已依照內政部訂頒的重測作業手冊規定提出偏差案，提送市府都發局召開會議討論處理方案並列管。

針對港區範圍內類似問題影響民眾蓋屋權益，地政局說明，市府都發局在2020年已專簽處理，藉由建設局出具同意書的方式，以利核發建照給民眾，目前已有多筆個案按此妥處，未來將持續宣導類似個案解決方式，向民眾清楚說明，避免誤解。