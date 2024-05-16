鄭文燦將掌海基會 拚和平成唯一選項

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

行政院副院長鄭文燦16日表示，6月到海基會後將持續與產業密切互動，他強調，和平是重中之重、萬善之善，要「讓和平成為唯一的選項」，戰爭不是選項，除了必要投資國安、國防之外，也要創造善意、互惠，尋找雙贏方案，在確保台灣經濟的自主性下，開拓海外市場。

鄭文燦出席電電公會向業者喊話，希望政府和民間通力合作，讓兩岸朝向更好的互動，他表示，在未來國際新的挑戰下，雙方的立場會有些不同，將確保台灣經濟的自主性，並開拓海外市場。

鄭文燦說，新政府即將上任，未來將持續推動半導體、AI兩大產業，台灣在AI領域部分展現強大硬體實力，包括伺服器、晶片、散熱等方面，也具備ICT電子設計和代工能力；他強調，未來期盼在AI2.0和晶創計畫下，結合IC設計、讓「軟硬實力相加」，透過全產業的創新、在未來AI廣泛運用之下，台灣會有更多的機會和出海口。

鄭文燦指出，電電公會的全球佈局以及在國際供應鏈的角色，可謂決定了台灣出口的好壞、枯榮，去年ICT產值達到3,528億美元，佔台灣的工業GDP是59.3％、將近六成，去年ICT出口產值2,889億美元、佔出口的產值比率為66.81％。

他表示，電電公會自1948年成立以來，3,000個會員涵蓋了重電、資通訊、半導體、電子電機、零組件，不僅是台灣經濟的溫度計，也是跟政府溝通最重要的橋樑；6月後將轉任海基會，將持續與產業密切互動，要讓「和平成為唯一選項」，戰爭不是選項。

鄭文燦強調，和平是重中之重、萬善之善，除了必要投資國安、國防之外，也要創造善意、互惠，尋找雙贏方案，在確保台灣經濟的自主性下，持續開拓海外市場。