《國際產業》數位工業陷入困境 西門子上季獲利未如預期

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】德國工程集團西門子(Siemens)在周四指出，由於工廠自動化部門的成長放緩，上季獲利有所下降。

西門子說，第二財季(1~3月)營業利益年減2%，為25.1億歐元，低於分析師們共識預測的平均26.8億歐元。

集團上季營收年減1%，至191.6億歐元，低於預期的192.8億歐元；淨利則減少到21.9億歐元。

西門子說，上季集團的工廠軟體和工廠自動化業務(數位工業部門)的訂單、銷售、獲利都下滑，陷入困境。

相較之下，建築部門和運輸部門的營收雙雙出現增長。

執行長Roland Busch說，集團在智慧基礎設施、行動和工業軟體領域證明了自己的韌性，幾乎抵消了數位工業和自動化部門的低迷影響。

西門子曾在3月時警告，指數位工業部門的營收將會下降。該公司表示，市場環境一直是「具有挑戰性的」。

由於客戶偏愛於使用完現有的工業控制器庫存，而不是購買新的，上季數位工業部門訂單減少14%，營收下降13%。中國市場表現特別疲弱，訂單和營收均下降，而歐洲地區同樣舉步維艱。

由於西門子利潤率較高的產品銷售減少，數位工業部門的獲利大幅下降。

西門子表示，目前預計去庫存趨勢將持續至2024年下半，並下調了數位工業的銷售財測。

不過該公司重申，受到智慧基礎設施部門略微強勁成長的推動，集團整體的年度銷售成長預期將來到4%至8%之間。