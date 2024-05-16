鄭文燦：不缺電前提下 穩健推能源轉型

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有關外界擔心的能源議題，行政院副院長鄭文燦16日出席電電公會第26屆第3次會員大會向產業表示，政府會在不缺電的前提下，從現在走向未來、穩健的推動能源轉型；他說，能源轉型的過程是多元能源的組合，在能源安全下，可以討論創新的能源，最重要是能源轉型必須是可負擔、且充分的政策規劃，讓產業往前走。

準經濟部長郭智輝15日拜會立委，表示核能是乾淨的能源。經濟部長王美花16日表示，郭智輝是依國際標準說明，但台灣大廠加入RE100綠電，核電並不在RE100範疇內；此外，王美花也重申非核家園的目標不變，至於核電延役則由國會討論，經濟部會尊重。

鄭文燦說，近年國際能源高漲、俄烏戰爭帶來的通膨，台電每年成本都虧到2,000億以上，最高虧到2,600至2,700億，所以政府分了三次微調，以降低產業對民生的衝擊，讓台灣的工業用電的成本，與日韓、歐盟相較而言更穩定。

不過，他強調，台灣仍需投資更多電網的韌性，包括傳輸設備、發電設備的更新，讓供電可以穩定，也希望產業能支持國家的電力開發，將電力當作是基礎建設、高科技產業。

針對郭智輝提及「核能是乾淨的能源」，允諾上任後盤點能源政策，王美花說，郭智輝是依照國際標準說明，但核能不是RE100的綠電，是REA定義的乾淨能源；她強調，國內大廠參與的RE100，綠能不包括核能，對台灣而言，台灣重要大企業都加入RE100，需要很多綠電支撐，才能符合RE100的要求。