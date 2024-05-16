慶祝創會75週年 電電公會第26屆第3次會員大會登場

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臺灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）假台北福華飯店舉行第26屆第3次會員代表大會。此次大會不僅代表創會75週年里程碑，同時也是台北電子展迎來50週年的重要時刻。大會榮幸邀請眾多政府官員、產業領袖及媒體記者的參與，包括行政院鄭文燦副院長、經濟部王美花部長、內政部吳堂安常務次長、以及工業總會潘俊榮理事長等貴賓出席大會，共同見證臺灣ICT產業的輝煌成就與未來發展方向。

李詩欽理事長在致詞中表示：“我們很榮幸地邀請到工業技術研究院的特聘專家彭裕民博士，分享國際淨零科技的發展機會與挑戰。這不僅是TEEMA的一次學術盛會，更是對外界展示臺灣在全球永續發展和創新技術上的領導地位。”

本會已定於2024年10月22日舉辦創會75週年及台北電子展50週年雙慶活動。這場盛事將彙聚來自世界各地的產業專家、政府代表及商業領袖，共同探討未來電子與資訊技術的趨勢；面對全球產業的快速變遷，TEEMA明確提出四大核心策略目標：永續發展、科技創新、能源轉型以及國際布局，致力於推動AI應用、低碳技術和智慧化轉型。理事長強調：“透過創新聯盟與國際合作，我們加強了台灣在全球產業鏈中的地位，特別是在ICT和電動車產業。”

在永續發展方面，TEEMA將推動台灣ICT產業達到2050年的淨零排放目標，與全球永續賦能倡議組織GeSI合作，帶領會員廠商進行低碳轉型和碳盤查，以強化產業的環境社會治理（ESG）表現。

科技創新層面，TEEMA積極推廣AI技術的應用，覆蓋智慧製造、智慧醫療及自動駕駛等領域，同時建立相關的技術與標準。通過教育訓練和技術論壇等活動，協助提升產業人才的專業能力。

能源轉型則透過成立台灣儲能系統產業推動聯盟，推動儲能技術和多元再生能源的應用，目標在於2025年再生能源占比達到20%，並在2050年達到60%。

國際布局方面，TEEMA加強與海外市場的連結，通過國際鏈結論壇和國際交流團，加速國內產業的國際合作及市場拓展。今年已組織多個考察團前往日本、泰國、中國大陸、墨西哥等國進行參訪，並計劃於10月份前往印度參加「第二屆台印度CEO圓桌論壇」及「第八屆臺印度產業鏈結高峰論壇」。

李理事長最後感謝各位理監事與出席代表的支持，強調因為有各位的支持與政府部門的不吝指導，TEEMA才能持續成長精進。他祝福所有參與大會的長官、貴賓身體健康、事業順利。