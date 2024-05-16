提升購房意願 陸多市明定樓梯、機房不計入公設

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中國財經媒體報導，近日中國深圳市、惠州市等地區推出房屋新政策，明定避難層、公共樓梯、機房等不得計入公設面積。業界人士指此政策是為增加得房率，間接降低房價，提升購房意願。

每日經濟新聞報導指出，深圳市政府官網15日顯示，近日將發布新修訂的2024版「深圳市建築設計規則」，過去計入公設面積的避難層、機房等兩大部分公共空間，修訂後將列為不計入容積率建築面積。

惠州市自然資源局13日也發文宣布，建築物屋頂的公共樓梯間、電梯機房、水箱間、人防報警間、通訊基地台機房等輔助用房不計入容積率建築面積。

報導指出，這些新政將減少房屋的公設面積，提升「得房率」（實際使用面積占權狀面積的比例）。許多業界人士表示，這些措施是通過增加房屋實際使用面積，進而降低單位購房成本，間接降低房價，有利於提升購房者的購房積極性。

廣東肇慶市住房和城鄉建設局4月30日還發布了「關於規範公開新建商品房共有建築面積分攤信息的通知」，從2024年5月1日起，肇慶市範圍內商品房實行按「套內面積（使用面積）計價」宣傳銷售。

此舉代表各房地產開發商與經濟機構，應標明每戶商品房的價碼，並在銷售場所放置標價牌、價目表或價格手冊，標價內容與使用面積單價保持一致，旨在減少因房屋面積、計價造成的矛盾糾紛。

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，此次惠州新政提出輔助用房不計入容積率建築面積，不納入公設面積，事實上是由政府或開發商來承擔，惠州調整的內容屬於市政配套的，應該由政府來承擔。

廣東合邦律師事務所合夥人楊登基律師則提醒，因新政對於計容面積和公設提出新計算方式，可能導致開發商為增加面積而產生變更房屋設計、規劃等違建行為。例如將原本的陽台變成臥室，表面增加房屋實際面積，但極有可能被定性為違建，導致處罰或強制拆除的風險。