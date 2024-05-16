銳揚攜手泰郡以每坪94萬的歷史高價 標得台糖楠梓1,818坪建地

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銳揚建設和泰郡建設這兩家高雄在地建商，16日聯手以每坪94.03萬元的區域新高價，總價15.22億元，標得台糖位於楠梓區、接近橋頭科學園區的1,818.63坪「住四」建地，最快明年上半年進場預售，產品以大約500戶的兩房和三房首購產品為主，總銷至少60億元。

富住通表示，台糖16日招標高雄市楠梓路213巷的1,818.63坪「住四」建地，此一合建分售附買回的標的，包括199.95坪的道路用地。

此次招標共有八個標封競標，最後由銳揚建設和泰郡建設聯手，以每坪94.03萬元、總價15.22億元勝出，比每坪底價56.15萬元，溢價高達49.04％，出價並領先第二名和第三名約13.67％，而第二名和第三名的2家建商，出價只差每坪100元，一家的投標價約每坪82.72萬元，另一家約每坪82.71，競爭相當激激烈。

這是在永信建設在15日以每坪91.40萬元，購得楠梓高雄大學生活圈645.17坪建地，登上有紀錄可考的區域歷史高價一天之後，隨即在16日被每坪94.03萬元的價格超越。

泰郡董事長郭泰吟表示，初步規劃興建兩棟或三棟大樓住宅，以兩房和三房的首購宅為主，在今年6月與台糖簽約，加上有時間的規範，因此，希望能夠在明年上半年售進場預售。

郭泰吟指出，由於該地附近有楠梓國中小學，距離橋頭科學園區又近，因此，決定以高出永信建設15日購地的每坪91.40萬元，參與競標，最後以每坪94.03萬元得標，創下楠梓區土地的歷史新高價位。

他說，得標土地的使用分區屬於「住四」，加上容積移轉，大約可興建15,000坪的樓地板面積，戶數大約500戶，總銷應該會超過60億元。