《金融》5大因素 日股迎30年一遇機會

【時報記者任珮云台北報導】今年全球股市多頭表態，日股也一度站上4萬點。復華日本龍頭ETF(00949)經理人劉昌祚指出，目前的日股是30年難得一遇的投資機會，包括估值相對便宜、地緣政治，經濟轉骨、政策加持以及資金挹注等。日股東證指數現在只有在測試1989年泡沫經濟時的高位，還未創新高，所以上漲的潛力還很大。同時，相對於台股跟美股的20倍來講其實並不貴，所以我們可以知道從估值面、政策面、資金面來看的話，目前日本這是30年來難得的投資機會，再加上護城河的選股邏輯。

至於大家擔心的日圓，劉昌祚表示，在2016年時日圓介於100到110，那時候的日幣大家都覺得有可能會貶值，所以當日幣大幅貶值的時候，資本利得可能會被匯率吃掉。可是現在呢，現在日圓匯價是150到160，而且BOJ不太會允許日幣大幅的貶值，比較可能的是日圓呈現區間內的雙向震盪。理論上，就一個經濟轉型之下的話，政府也不會希望貨幣長期處於一個超貶的格局。所以現在來講，理論上就一個150到160的區間整理，除非你預期日幣會貶到200啦，不然理論上現在做避險沒有什麼意義。同時，日圓會不會續貶，這和日圓及美元的利差有很大的關係，目前美元偏向降息，而日圓則有升息的趨勢，一旦啟動，則美日利差縮小，對日圓也會形成有效支撐。

看好日股的中長期上漲趨勢，復華投信預計在6/12開募復華日本龍頭ETF(00949)，這是國內首檔聚焦產業龍頭的日股ETF，成分股篩選採納巴菲特「護城河優勢」投資哲學，從四大熱門投資主題，精挑30檔價值好股，成為掌握日股多頭新篇章的布局新選擇。

00949追蹤「Nyse FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數」前十大成分股包括:全球第一大車企豐田汽車、電子及影音娛樂巨擘索尼、全球第三大半導體設備廠東京威力科創、日本第一大商社三菱商事、日本第一大綜合電機製造商日立、全球遊戲業三大巨頭之一任天堂、日本第一大人力資源公司瑞可利、日本第二大商社三井、亞洲第一大服裝公司迅銷(Unialo母公司)、日本第一大製藥公司武田製藥。上述龍頭股，今年來股價表現多優於日股大盤。