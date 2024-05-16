《產業》光陽、宏佳騰電車新車新色 延長優資費方案

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【時報記者葉時安台北報導】KYMCO Ionex正式宣布開啟「Ionex UNO創世紀」，宣告全新電動機車時代已經到來，領先全球公布前所未有的「充換合一」S Techno電動機車，更針對年輕人注重個人獨特性及多元生活方式，推出全新酷玩CoolOne個性電能小車，光陽上述車系價格曝光。宏佳騰(1599)主打女性族群的Ai-4 Ever也推出春芽綠新色，更祭出「綠色召騎令」優惠。而電動機車除了買車費用，也包含養車的資費議題，光陽Ionex不僅相應推出「充換合一」全新資費方案，更同步加碼全新資費優惠；宏佳騰智慧電車Ai-2 Gather亦加碼延長隨你騎新購資費方案。

Ionex UNO創世紀到來之際，Ionex更以全球首發之姿，推出「充換兩用」電動機車S Techno，其結合Ionex S系列的技術優勢，與全球首款配備Ionex BMU電池計量模組的電動機車，使用兩顆可交換的Ionex電池，同時備有符合公規介面的充電接頭，可透過市場上任何公規介面充電器或充電站進行能源補充。Ionex也同步推出另一款全新Ionex電動機車酷玩CoolOne，成就市場上最有個性的換電版輕型電動機車。

光陽新車建議售價曝光，S7 Techno Keyless版為9.18萬元、S7 Techno TCS版為9.98萬元、S7R Techno TCS版為11.08萬元；酷玩CoolOne小型輕型(小輕)為3.98萬元、酷玩CoolOne為輕型為4.78萬元。

為迎接「Ionex UNO 創世紀」全新電動機車時代，Ionex不僅相應推出「充換合一」全新資費方案，更同步加碼全新資費優惠，單顆電池「168哩多惠」騎到飽月租優惠期間延長至18個月，再公布全新雙顆電池「498哩多惠」騎到飽，同享18個月優惠期間。

宏佳騰主打女性族群的Ai-4 Ever本次以嶄新綠色調「春芽綠」清爽登場，為了歡慶新車上市，宏佳騰祭出「綠色召騎令」，消費者於5月31日前穿著綠色系服裝至全台宏佳騰智慧電車門市購買Ai-4 Ever(不限顏色)，即可現折6000元；宏佳騰在五月也針對油電熱銷車款推出各促銷方案，其中入主三輪電車Ai-2 Gather享萬元購車金現折、無卡分期最高48期0利率，再享宏佳騰獨家加碼「499元隨你騎限時新購資費方案」延長，每月爽騎1500公里只需499元比加油還便宜。