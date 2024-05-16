擁核不是為新政府鋪路！ 童子賢重申「電力即國力」：三領域用電別忌諱

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針對近期熱議的核能議題，和碩董事長童子賢今天受訪時強調，他是獨立思考，能源政策必須超乎藍綠和政黨，「電力即國力」，台灣在電動車、AI、晶片3大領域的用電增加不必忌諱。

童子賢今天出席AI PC產業前景座談會，針對各界關注的核電議題，他今天受訪時表示，最近的發言被外界聯想是為新政府「鋪路」，他向來是獨立思考，且一年半前就談過核能的想法，當時沒選舉，誰會參選都不明朗。

他強調，一年的能源支出比國防預算高4、5倍，也比勞健保支出多2倍，能源政策是整個國家重要走向，超乎藍綠和政黨，是國家重要政策。

針對外界擔憂缺電危機，他表示，台灣有3大領域用電增加不用忌諱，分別是電動車用電EV、AI用電、精密晶片用電，這是先進國家的象徵，AI用電增加意味著競爭力加強，EV用電增加顯示台灣更趨向環保，晶圓製造用電增加，意味著國家在晶片競爭力和製造都強，這3個領域的用電增加，是對國家有幫助，也就是「電力即國力」。

他進一步說明，台灣在電力方面必須穩定供電、供電有品質、供電不排碳、價值低廉，就會產生競爭力和國家力量，沒有穩定電力，EV、AI、晶片效能都會打折扣，競爭力也就打折扣。

此外，針對核電是否為綠電，以及氣候倡議機構RE100認為核能不是再生能源，童子賢表示，RE100只是幾個代表湊在一起的組織，G7、G20每一個官方組織都在鼓吹核電是不讓地球再度升溫的重要手段，相較煤炭和天然氣，核能是幾百倍的節省碳排。

他甚至認為，RE100恐因為內部分歧太大，不排除解體，亞馬遜、Open AI都大手筆投資核能。

對於新政府的期許，童子賢表示，只要是人民關切的社會議題，都期許新政府抓緊時間、穩健施政，包括防詐、校園治安、稅制審視、能源政策等，有些迫在眉睫，有些是累積多年的問題，都希望新團隊有一番氣象。

此外，對於美國對中國新增關稅，他表示，中美貿易關稅打來打去已經持續5、6年，還在審慎觀察會產生什麼結果，但台灣產業在全球都具備相當的活力，台灣產業應該不會受兩邊關稅影響。