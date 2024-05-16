屏東家扶再招寄養家庭、世展會卻「年底退場」 縣府說話了

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「感謝這些孩子來到我們家！」因晚婚沒生孩子的王旻翊、陳秀婷夫妻，3年前加入寄養家庭行列，至今共照顧2名嬰兒、1名青少女，期間他們曾懷疑自己與孩子們是否無緣，但堅持讓他們感受到照顧兒女的幸福感，為此，他們替屏東家扶中心呼籲有愛心的家庭一同投入照顧寄養童。

陳秀婷說，他與先生是晚婚，試過很多方法仍無法生育，但他們很喜歡小孩，所以3年前在屏東家扶中心的招募下加入寄養家庭行列，他們很期待「可以愛更多的孩子」，但當首個寄養童一一（化名）來到他們家時，與他們想像的不盡相同。

陳秀婷說，當時一一才出生10天，很常吐奶，且吐完奶後還要抱著1個小時以上才能入睡，一一的哭鬧讓她不禁懷疑自己是否無法承擔照顧的責任、抑或她與這孩子無緣，因此曾詢問家扶中心要不要轉寄養家庭，但當中心告知她轉寄需要一段時間後，她又想著這段時間一一可能會變好帶，所以又堅持下去。

陳秀婷笑說，好險自己有堅持下去，讓她感受到照顧兒女的幸福感，他們家也因此變得非常熱鬧，全家總動員一起照顧寄養童，家裡有了布置、生活充滿儀式感，這些都是寄養童為他們帶來的禮物，很謝謝這些孩子來到他們家。

為此，王旻翊、陳秀婷夫妻16日出席屏東家扶中心招募寄養家庭記者會，呼籲25歲以上、有愛心、有穩定收入且家中有足夠並安全居住空間的民眾，一起參加6月1日的寄養家庭招募說明會。

相對屏東家扶中心再招募寄養家庭，台灣世界展望會在屏東縣的寄養服務則將在今年底結束，不過屏縣府社會處表示，屏東縣每個寄養家庭的寄養證書都是縣府發的，所以都是縣府的寄養家庭，因此服務會繼續，無關世展會有無結束。

社會處長劉美淑說，世展會在屏東縣有64名寄養童、56戶寄養家庭，而經逐一拜訪寄養父母後，他們都願意繼續服務，縣府正積極尋覓民間團體接手，若最後找不到，縣府會一肩扛起，絕對不會影響寄養童的權利。