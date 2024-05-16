台南老爺行旅「好市成双」專案 歡慶台南400年生日慶

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台南老爺行旅推出全新住宿優惠專案「好市成双」，以慶祝台南市400年生日慶典及正副總統就職晚宴選定在台南的喜悅。「好市成双」特別活動將提供旅客豐富的住宿體驗，並給予機會享受台南的文化與美食。

「好市成双」專案自即日起至2024年6月底，邀請各地的遊客一同探索台南的魅力。專案提供的住宿價格平日雙人入住只需NT$3,999起，並贈送價值400元的「雙400」禮券，其中包括台南老爺行旅爺友券400元和南紡購物中心消費禮券400元，讓旅客在台南的旅程中享受更多禮遇。

除了住宿優惠外，台南老爺行旅還舉辦「來台南400個理由」抽獎活動。旅客只需在入住期間寫下對台南的喜愛和推薦的理由，即有機會贏得台南老爺行旅雙人房住宿券。這是一個讓旅客分享自己對台南的熱愛和感受的機會。

台南老爺行旅推出的「好市成双」專案，是台南老爺對台南市400年生日慶典的祝賀，也是對來自各地遊客的感謝。透過這個活動，希望讓更多人有機會深入了解台南的歷史、文化和美食，同時享受到舒適的住宿和貼心的服務。此外，旅客還可以享受加購高鐵對號車票7折優惠，讓旅行更加便捷和經濟。

想要了解更多「好市成双」專案的詳情，請聯繫台南老爺行旅訂房專線：(06)236-6168，或者登錄官方網站查看：https://www.hotelroyal.com.tw/zh-tw/tainan/Promotions/3665。

台南老爺行旅誠摯歡迎各地遊客來台南，一同共享這個充滿喜悅和美好回憶的特別時刻。