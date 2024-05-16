陳立委｜指數續創高 留意3檔題材股

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總經方面，美國公布消費者物價指數（CPI）年增3.4％，符合市場預期，代表通膨問題正逐漸好轉，美國聯準會降息利率政策如枯木逢春，市場預測今年9月有機會開始降息，加上年底的美國總統大選，預估下半年整體經濟樂觀看待。

台股指數今以21,319點紅開出，早盤一度上攻到21,515點，再創歷史新高記錄。以技術線型來看，各均線整齊排列向上，且成交量能同步放大，代表多頭持續控盤，只要不發生地緣政治風險，指數有望挑戰2萬2關卡。

類股方面，貨櫃海運5月報價，不論美東、美西、歐洲、亞洲線等皆大幅上漲，且航海王3雄如：萬海（2615）、陽明（2609）、長榮（2603），第一季獲利已經繳出優於法人預期的成績單，預估第二季獲利在貨櫃報價上漲帶動下，將有更好的表現。

觀光類股方面，先前因403花蓮強震，交通部觀光署持續推動相關振興方案，加上未來總統在哥本哈根民發表演講中，強調維護兩岸和平，且不排除與大陸對話。兩岸觀光交流可望鬆綁，觀光族群可望受惠，投資人可留意如：雄獅（2731）、鳳凰（5706）、山富（2743）、五福（2745）等。

個股方面，選股以基本面佳的個股為主，也可留意短線上有題材，且未來產品有競爭力的個股，如：

1.聯發科（2454）：112年度全年EPS48.51元，今年前4月累計營收較去年同期成長41.52％，每股淨值為231.76元，第一季EPS19.85元。聯發科為全球領先的IC設計公司，受惠於手機客戶庫存回補需求，首季大賺近二個股本，優於預期，而下一代旗艦級晶片天璣9400已開始獲得客戶預訂，估計下半年放量生產，加上聯發科與輝達合作搶攻AI PC的Arm架構處理器，未來獲利潛力可望爆發。

2.佳能（2374）：112年度全年EPS0.96元，今年前4月累計營收較去年同期成長32.44％，每股淨值為23.03元，第一季EPS0.53元。佳能為數位影像光學產品製造公司，近期發展深入影像AI應用提高營收和毛利。展望下半年，除了在主要產品線量產訂單持續增溫外，新產品車載和邊緣運算產品有望推動第三季業績成長，今年獲利可期。

3.錸德（2349）：112年度全年EPS-0.44元，今年前4月累計營收較去年同期成長8.44％，每股淨值為7.92元，第一季EPS0.02元。錸德為光碟片製造公司，本業光碟片需求普通，但錸德集團近年來積極轉型，其中儲能部分已能夠提供大量儲能櫃整備，近日子公司錸寶與雲豹能源子公司台普威簽訂儲能櫃供貨合約，金額達14億元，未來能源相關業務可望帶動獲利成長。

※本資料由啟發投顧分析師陳立委提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。