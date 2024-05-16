立法院拍板5／31邀卓榮泰施政報告 會期延至7／16

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準行政院長卓榮泰將於520後正式就職，依法須向立法院提出施政報告並備質詢，立法院長韓國瑜16日召開朝野協商討論。依決議，各黨團同意於5月31日邀請卓赴立院報告，因法定會期至5月底，協商也一致決定延會至7月16日。

因應準總統賴清德赴立法院國情報告，以及準行政院長卓榮泰進行施政報告，韓國瑜16日邀請國民黨、民進黨、民眾黨進行朝野協商，討論「新任行政院長施政方針報告及本院配合延會相關事宜」，除確認5月31日邀請卓赴立院報告外，質詢人數由國民黨團推派3位，民進黨團推派3位，民眾黨團推派1位進行質詢。

民進黨團總召柯建銘首先建議訂於5月31日邀請，韓國瑜詢問在場黨團代表後，裁示邀請日期拍板，因立法院法定會期只到5月底，需要接續討論延會日期。

國民黨團總召傅崐萁表示，因新任院長除報告外，還要進行施政總質詢，包括食安、能源等多項議題，應會有2次以上專報，起碼6次施政總質詢，建議延會時間訂為7月16日。民眾黨團副總召黃珊珊表示，贊同延至7月中，若再往後可能會影響個別立委出訪外交等事宜。

柯建銘也贊同，這是一個差不多的時間，估算起來可進行食安等其它專報，很高興這次協商能取得聚焦與共識，既然日期訂好，就讓團隊開始準備。

最後，韓國瑜在確認各黨團代表意願後，裁示5月31日邀請卓榮泰率各部會首長列席進行施政方針報告並備質詢，質詢人數由國民黨團推派3位，民進黨團推派3位，民眾黨團推派1位進行；個別立委質詢登記，於5月24日至6月7日止。另外本次會期延會至7月16日。