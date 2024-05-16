《國際產業》連2年獲利創新高 新航增飛中航班

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】新加坡航空16日指出，來自中國大陸的航班生意，還沒有恢復到新冠疫情前的盛況。不過，因大陸民眾至新加坡可以在30天內自由免簽入境，對新加坡航空的業績還是有一定的助益，今年將再增加更多跟中國大陸相關的航線。

今年全球航空運力雖已恢復到疫前水準，但全球第2大經濟體中國大陸的國際航班需求仍然低迷，導致亞洲航空復甦的速度較慢。新加坡航空直言，入境中國大陸的旅客很多，但從大陸出境的卻沒有那麼多。

新加坡航空正在逐步恢復中國大陸的運力，今年預定再增飛到上海、北京以及廣州的航班。因未獲核准，新航4月暫時停飛成都、重慶以及廈門。不過，這些航線又重新復飛，目前先飛到7月，到時候再重新申請飛行許可。

16日，新加坡航空全年獲利已連兩年創新高，公司也大方增派股息。不過，新航1到3月期間淨利年減4.5%左右，去年第4季到今年第1季之間，獲利成長動力有熄火的跡象。

新航預估，在全球航空業者增加航線、地緣政治愈發緊張，以及供應鏈有壓力之下，乘客收益率（passenger yield），也就是載運一位乘客每公里所產生的營收，應不會大幅成長。

新加坡航空可望獲取印度航空（Air India）25.1%股份，因為印度人航空（Indian airline）與塔新航空（Vistara）合併所致。而塔新航空是印度塔塔集團與新航合資成立的航空公司。

根據統計，新加坡航空目前有200架飛機，預計本財年公司機隊將擴增至209架。等到2025年時，新加坡航空應可拿到波音777-9，不過，這架波音777家族中最新的機型尚未拿得美國政府的商用許可證。