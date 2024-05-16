全台第一名園景觀見證愛的約定 「 THE PINE松緣會館」重磅登場

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全新頂級婚宴空間「THE PINE松緣會館」日前盛大舉行宴會空間發布會，百年古樹環繞、四季絕景懷抱，台灣戶外婚禮規格又突破新高度！現場特邀知名華納婚紗展演主題婚紗秀，在高奢藝術空間中襯托精品禮服的工藝之美，搭配演唱會等級的聲光設備及巨型LED螢幕，廣獲全場賓客讚嘆，顯見無論是何種宴會規格都能滿足新人所需。

該會館座落於彰化永靖成美文化園，經營團隊以達成「香火延續、文化傳承、造福鄉里、行銷永靖、幸福台灣」五大使命，斥資上億元以家為核心與靈感打造外觀、內裝不落俗套的藝術殿堂級宴會空間，為新人造夢、追夢、築夢、圓夢。不僅以豔驚四座的婚宴料理吸引新人消費者，館內三座各具特色的宴會廳坐擁萬坪綠地美景，以全台最美彰化永靖成美文化園場地開門迎賓。

松緣會館以李白《春夜宴桃李園序》中「會松柏之蒼勁，序天倫之瑤音」作為設計發想主題，期許在頂級宴會空間中，以百年松柏做見證，成就人生最幸福的高光時刻。會館外觀是一座能倒映720度倒映園林環景的綠意玻璃屋，館內三座宴會廳風格迥異，從浪漫到氣派皆能滿足新人多元需求，各自擁有獨立進出動線，來往賓客不混雜，更顯宴會主人的大氣風範。每座宴會廳亦分別擁有專屬戶外證婚空間，在自然美景圍繞下，新人可盡情發揮創意，呈現交換誓約的動人時刻。

松緣會館打造藝術殿堂級宴會空間，純白藝術空間中三十萬顆水晶熠熠生輝，讓婚禮更加夢幻。圖／SJ 鯊魚婚紗婚禮影像團隊提供

發布會上的精緻佳餚也令賓客津津樂道，直呼從未在喜宴品嘗過如此高檔菜色，其中匯集花膠及鮑魚等高檔食材的精燉雞湯「譚廚金湯物華天寶」，是正宗譚廚菜系的經典招牌。該會館主廚陳威文，師承新加坡譚菜名廚黃清標，近30年烹飪經驗，曾任職新加坡金沙酒店、台北美福飯店、高雄義大皇冠飯店及台北晶華酒店，以其雄厚五星級酒店的深厚實力，讓婚禮盛會成為接軌國際的美饌饗宴。

松緣會館端出重達30克的極品燕窩寵愛貴賓，「手作香滑燕窩杏仁露」連熬製杏仁露的南北杏都精準講究、而「傳香網油酥肉卷」則是隱藏版亮點，五十年私房手藝，每一口都蘊含家族獨特秘訣和愛的滋味;上等豬網油包裹精心調製的豬肉和魚漿，帶來豐富口感和濃郁風味。以款待賓客為初心的豪奢大氣，連擺盤、器皿都精心考究，讓在松緣會館參加喜宴成為一大樂事，享受最極致的五感體驗。

喜宴專案菜單價格包含十人座20,800元+10％、23,800元+10％、26,800元+10％；還有特別供應素食者十人座20,000+10％。。戶外證婚為68,000+10％、訂婚專案為28,000+10％。