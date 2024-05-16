范振鴻｜台股再創高 後市關注輝達財報

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加權指數今日收漲157.05點（+0.74％）收盤續創新高，量能5,271億元為強勢多方量，因此今日低點21,249不破前強勢多方看待，而周一跳空低點20,816跌破前則持續偏多看待，若收破有此波假突破疑慮。今日電子指數一度帶領大盤上攻，但隨著電子權值開高走低，指數收斂漲幅，致使K線收長上影線。

但今日漲家數大幅大於跌家數，顯示主要是權值股出現賣壓，資金有往中小蔓延的正向訊號，且今日櫃買指數終於站回季線的轉強訊號，但可惜量能不足以視為強勢多方量，因此櫃買從弱勢整理回到強勢整理狀態，後續補量將有利重新轉強。但須留意的是電子指數仍然為能成為帶領指數領漲主角，今日電子+0.58％、金融+0.74％、非金電+1.22％，而櫃買市場雖然出現轉強訊號，但仍落後大盤很多，因此整體結構仍然處在不舒服的狀態，但未正式轉弱確立前，還是順著趨勢前進即可，只是需要謹慎前行。

多空頭家數部分，短線多頭家數今日重新轉強，對中小族群輪動轉為正向看待，但空方也仍處在增溫階段，但至少不是像過去幾日持續收斂多方力道，關注後續變化即可，長短線多空頭家數持續多方收斂，但整體斜率不高，要扭轉並不算困難，整體仍正向看待。

今日強勢族群營建皇昌、大將、聯上發漲停、永信建+8.88％；觀光飯店山富、五福漲停、燦星旅+3.63％；光學鏡頭先進光、佳能、華晶科漲停。

昨晚美國公布CPI數據低於預期，通膨重回降溫讓市場對於Fed延後降息的不確定性消除，零售數據零成長則讓市場放緩證據增加，這都推升了市場的降息預期，Fedwatch顯示9月降息機率首度上升到53％水準。整體來看，利率政策不確定性自FOMC過後進一步消除，市場與Fed方向重新對焦，市場將重回關注基本面，下個重要事件為5／22輝達財報公佈。

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