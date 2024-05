聯合國協會／NGO雙大使訪台國際響應 以色列之友聯盟在台灣

以色列之友聯盟在台灣今(16)日在台北圓山大飯店盛大舉行「愛與和平 台灣發起 國際響應記者會」,吸引無數國際媒體爭相採訪,其中現任聯合國協會美國橙縣科技大使Peter Kuo,聯合國NGO分會跨宗教建設和平倡議金律親善大使 Mina Holmes與現任德州共和黨執行委員會委員Ed Zenner不遠千里來台出席活動,親自為支持愛與和平發聲,讓現場氣氛來到最高點,也創下台灣首次同時2位聯合國協會/NGO大使訪台新紀錄,相信真愛與和平能打破種族、國界、信仰的界限,讓 Love is Real 成為全世界溝通的新語言。Mina Holmes表示,祈禱上帝讓「真愛無恨,和平不恐怖」成為建設不同信仰族群間和平的橋樑。Peter Kuo呼籲以科技在愛與和平的基礎上,創造共同繁榮的未來,使仇恨毀滅成為過去。Ed Zenner指出,美國大多數民意支持以色列,因為不分宗教族群在以色列都享有一致的人權自由,和平共處創造繁榮,是中東民主法治的典範。

台灣身處亞洲中心同樣面對諸多國際挑戰,以色列之友聯盟在台灣秉持「愛沒有仇恨,和平不恐怖/The Hope is Real, for Love is Real」理念,由台灣發起、國際響應,邀請兩位現任聯合國協會/NGO大使與現任德州共和黨執行委員會委員來台響應串聯,讓愛與和平的火焰永不熄滅。

台灣猶太社區拉比白康地博士表示,他熱愛台灣,這次台灣民間主動發起的Love isReal音樂會,讓他不僅感動,也深以他是台灣人的女婿身份為榮,台灣的確是充滿愛與和平的寶島。

以色列之友聯盟在台灣作為民間自主成立組織,眾人跨越種族、信仰、職業及年齡等框架,在相同的價值觀基礎上,反對仇恨與恐怖主義,一起守護民主社會的主流價值,具有從3大面向「草根性/Grassroots」、 「有機性/Organic」 、「自發性/Spontaneous」產生的正能量,為推動愛與和平盡一份心力;首先,社會基層的百姓們(草根性),他們遵循內心最純粹的原始聲音(有機性),勇於探詢(自發性)世界的真理。