和習近平小範圍會談 普丁：俄中務實合作取得豐碩成果

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據俄羅斯衛星通訊社報導，「俄中務實合作取得豐碩成果」，俄羅斯總統普丁16日在北京與中國國家主席習近平舉行小範圍會談期間表達了這一觀點。

普丁說：「莫斯科與北京確實取得了豐碩的務實合作成果。」他回顧稱，2023年雙邊貿易額增長近四分之一，取得2270億美元的好成績。

普丁強調，中國是俄羅斯在經貿領域的主要夥伴，「俄羅斯去年成為中國第四大貿易夥伴。您2023年3月訪問莫斯科簽署的關於2030年前俄中經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明，在這一方面發揮了直接作用。」

俄羅斯領導人將能源、工業和農業列為優先事項。普丁表示：「我們剛剛在路上就已經開始討論這些了。」此外，他還專門提到高科技、創新、基礎設施建設和交通運輸領域的合作。普丁表示：「人文領域的接觸正在擴大。根據我們的協議，2024至2025年將舉辦俄中文化年。」

普丁在會談開始時問候習近平時指出，非常高興時隔半年再次來到熱情好客的中國，和朋友們在一起。普丁對習近平說：「感謝您在我再次當選俄羅斯聯邦總統之際發來賀電，非常感謝您的邀請。」而這一會晤為在各種範圍討論所有共同關心的問題提供了機會。

普丁指出，俄羅斯和中國政府高層官員之間建立了密切和務實的合作，這一合作在5個副總理級別的政府間委員會和80個分委會以及工作組範圍內進行。

普丁稱：「為此次訪問已制定了一系列新文件，其中包括涵蓋我們合作主要方面內容的兩國領導人聯合聲明、一攬子部委間和企業間協議。所有這些文件都提出了旨在進一步加深雙邊實際合作的具體步驟。」

據普丁介紹，共同的國家發展任務和確保相互尊重、睦鄰和互利原則基礎上的共同繁榮將俄羅斯和中國聯繫在一起。