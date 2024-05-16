《基金》520掛牌搭順風車 00943成份股半導體占3成

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【時報記者任珮云台北報導】520倒數中，回顧臺股加權股價指數從1萬點以下逐年攀升至今破2萬點、漲幅近155%，兆豐投信將於5月20日掛牌上市「兆豐電子高息等權ETF」（00943），有機會搶搭520行情，主要是00943為標榜100%純電子股的ETF，並以「電子股、等權重、成長高息、月配息」等四大投資優勢，作為迎接現階段進場，橫跨每年6~8月除權息旺季，並有望在9月份進入首次除息階段的領航題材，對於青睞電子股的投資人或小資族將有更多元現金流的機會。

兆豐電子高息等權（00943）擁有兆豐投信獨有的「等權重機制」，將於每年6月、12月定期調節成分股，實現價值投資哲學，落實低買高賣策略；00943追蹤指數為「臺灣電子成長高息等權重指數」更能運用等權重機制再進化，分散各成分股風險，更聚焦於電子股且高度鎖定AI產業鏈題材，有利增加潛在高報酬空間。

00943追蹤指數受惠加入獲利成長指標因子及等權重機制，兼顧獲利成長動能及高息增長機會。根據資料統計2018年初至2024年迄今，回測00943追蹤指數總報酬率達310.31%，其中的股息收益占比47.84%，資本利得高達262.47%。

00943追蹤指數相對具有抗震力，過去五年平均值利率為8.21%。00943的50檔成份股中，有15檔是半導體相關，占比達3成，包括：超豐、聯發科、義隆電、聯陽、聯詠、敦泰、瑞鼎、頎邦、盛群、矽格、昇佳、矽創、致新、南茂、宇瞻等。