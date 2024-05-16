《財政》台對墨出口5年增9成 今年拚破50億美元高峰

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【時報記者葉時安台北報導】墨西哥成為外資布局北美市場的熱門據點，財政部統計，台灣對墨西哥出口自美中貿易爭端開啟以來加速翻揚，由2018年24.8億美元上升至2023年47.5億美元，5年間增加91.3%或22.7億美元，以資通與視聽產品增11.3億美元或2.1倍貢獻最多。今年前4月台灣對墨西哥出口18.1億美元，為歷年同期新高，年增31.8%，受惠於人工智慧、高效能運算等新興科技應用浪潮，資通訊與視聽產品出口續衝，今年度整體對墨出口有望首度突破50億美元。

近年隨全球供應鏈重組帶動近岸外包模式之推展，美墨加協定(USMCA)免關稅優惠加持，以及墨西哥生產與人力成本相對低廉、地理位置等優勢，使墨國成為外資布局北美市場的熱門據點，台商電子代工業者亦赴墨設廠或擴建產線。除2020年、2023年受COVID-19疫情及國際景氣影響外，我對墨西哥出口自美中貿易爭端開啟以來加速翻揚，由2018年24.8億美元上升至2023年47.5億美元，5年間增加91.3%或22.7億美元，以資通與視聽產品增11.3億美元(+2.1倍)貢獻最多，其次為電子零組件增5.6億美元(+1.8倍)，兩大貨類占我對墨西哥出口比重平均各35.6%、12.8%，多為供在墨台商及外資廠使用，經組裝為成品再銷往美國；基本金屬及其製品、電機產品分別增2.6億美元(+55.5%)、1.3億美元(+84.3%)。

今年2024年1-4月我對墨西哥出口18.1億美元，為歷年同期新高，年增31.8%，其中資通與視聽產品大增89.0%，受惠於人工智慧、高效能運算等新興科技應用浪潮，全年整體對墨出口有望首度突破50億美元。

若從墨西哥進口統計觀察，由於美墨經貿關係高度緊密，美國在墨西哥進口市場占有率達4成以上稱冠，中國大陸約占2成居次，第3至5名近年由德國、日本、南韓輪流更替，市占率介於3%-4%；近5年因墨西哥自我進口成長73.3%，明顯優於整體增幅(+28.9%)，拉高我國在墨進口市占率，2023年為2.4%，較2018年1.8%上揚0.6個百分點，排名亦由第8提升至第6，若按用途別觀察，又以中間產品占超過9成為大宗。