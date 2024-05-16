櫻桃小丸子動畫35周年 辻利茶舗推粉絲見面會

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超人氣動漫卡通《櫻桃小丸子》深刻描繪出1970年代日本日常生活，將美好而溫馨的親情、友誼深刻人心，更是陪伴許多人成長的童年回憶，今年喜迎櫻桃小丸子動畫35周年，適逢五月更是故事的靈魂人物-小丸子的生日月！《櫻桃小丸子》今(16)日特別於辻利茶舗信義遠百店搶先舉辦「櫻桃小丸子生日會」，活動中主人翁小丸子粉墨登場，更重磅公布動畫35周年視覺形象並宣告一系列精彩快閃活動！首波活動便十足吸睛，與日本超人氣辻利茶舗強強聯手合作快閃櫻桃小丸子生日見面會及限定優惠活動，更獨家於辻利茶舗信義遠百店販賣及贈送的櫻桃小丸子生日特別版周邊商品！

曾於《櫻桃小丸子》真人版偶像劇中飾演三年四班班花-城崎姬子的焦凡凡驚喜現身獻花，精心挑選象徵公主的粉色系花束，巧妙呼應動畫35周年的視覺，獻給所有粉絲心中永遠的小公主-小丸子！

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櫻桃小丸子生日見面會

活動期間 : 5月18日（六）～5月19日（日）

見面會合影開放時間：15:00-15:30、17:00-17:30

活動內容 : 於辻利茶舗信義遠百店來店單筆消費滿＄350，即贈送小丸子生日帽乙頂，並可於見面會指定時段與小丸子合影。

注意事項 : 贈品數量有限，送完為止，恕不累贈。依照消費滿額贈順序發放見面會場次號碼牌，每場見面會限額參加，每場限額20名，每組限拍攝2張照片，辻利茶舗保有最終解釋權。

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櫻桃小丸子生日見面會限定販售

活動時間 : 5月18日（六）～5月19日（日）

活動內容：凡於見面會購買限定販售之18吋櫻桃小丸子玩偶，即送生日慶提袋乙只，限量10組。

注意事項 : 贈品數量有限，送完為止，恕不累贈。優惠不得併用，辻利茶舗保有最終解釋權。

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櫻桃小丸子生日月獨家餐飲優惠

活動時間 : 5月18日（六）～5月31日（五）

活動內容 : 於辻利茶舗信義遠百店消費出示追蹤櫻桃小丸子（@tw.maruko）及辻利茶舗（＠tsujiri_tw）官方Instagram社群畫面，即可享餐飲類餐點8.9折優惠。

注意事項 : 優惠不得併用，辻利茶舗保有最終解釋權。

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辻利茶舗獨家生日特別版周邊商品

活動時間 : 5月18日（六）～5月31日（五）

活動內容 : 凡購買辻利茶舗信義遠百店獨家販售的慶生徽章乙盒及辻利霜淇淋乙支，即贈送生日慶提袋乙只。

慶生徽章售價 : 原價＄599、優惠價＄499／盒（6入）

注意事項：慶生徽章與生日慶提袋皆限量30組，售完為止，恕不累贈。徽章圖案隨機販售，恕無法更換。優惠不得併用，辻利茶舗保有最終解釋權。

更多品牌最新動態及販售資訊，請參考櫻桃小丸子（@tw.maruko）及辻利茶舗（＠tsujiri_tw）官方Instagramg。