福容大飯店線上旅展推「聯合住宿券」

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6月30日前加入享福卡會員，活動期間首筆住宿消費享點數加倍贈。環台旅遊福容大飯店給您最多元選擇，快加入我們！

夏日正是出遊的好季節，快召集好友、家人，一起展開環島旅行！福容大飯店線上旅展5月20日至6月7日推出往年熱銷「聯合住宿券」，一套5張14,500元；買10送1，優惠價29,000元，平均一張2,636元；享福卡會員獨享買15送2，平均一張更只要2,559元。旅展正式開始前，特別祭出會員早鳥快閃，於5月17日9:00-21:00限時12小時，凡購買會員限定15送2優惠方案，加碼贈升等券。5月感恩特惠即日至5月31日單筆餐飲消費實績（可積點之發票及票券）金額達2,000元以上，點數加倍贈。線上購買電子票券皆可轉贈，多人分享彈性使用更方便。

此外，福容會員只要購買成套商品，於5月20日至6月23日期間憑發票登錄享福卡APP即可參加抽獎，有機會獲得環島任你遊住宿券等多項好禮。使用一張券即可入住福容墾丁、福容花蓮享受海岸風光，或是福容徠旅系列，平均一晚每人只要1,280元；使用兩張即可入住福容淡水漁碼店海景豪華客房，離市只要40分鐘車程！

今年眾所期待的阿里山林業鐵路即將於7月1日全線通車。嘉義福容voco酒店現推出特惠，僅需三張即可入住三天兩夜，平均一晚3,839元，相當於下殺1.8折，每一間都是高樓層景觀房。福容花蓮店推出四人入住海景家庭房三天兩夜，使用三張券平均一晚3,839元，每人每晚千元有找。

迎接夏日，全台最大水上樂園「馬拉灣」將於5月18日開園，麗寶福容店更是推出加碼優惠，使用三張住宿券即可入住三天兩夜（惟7、8月、農曆春節不適用）。快安排假期來麗寶渡假區玩水、逛outlet、享美食，大朋友小朋友Fun一夏。

今年福隆國際沙雕藝術季自5月31至10月13日止，為期136天的展期以「LINE FRIENDS夏日明星派對」為主題。使用兩張住宿券即可入住福容福隆店Villa精緻風呂客房把握旅展優惠，環台旅遊，福容給你最多選擇！

詳情請洽官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/