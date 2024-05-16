觀光署推出郵輪式火車套裝行程　全台國家風景區任消暑

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夏天即將到來，觀光署與業者攜手推出「台灣仲夏節」，今年更有「郵輪式火車」套裝行程，將全台國家風景區一網打盡，讓你盡情消暑。今年已是「台灣仲夏節」舉辦的第10年，觀光署結合13個國家風景區及全台22個縣市，打造出充滿夏季魅力的旅遊盛事。15日，在台中車站舉行的記者會中，觀光署副署長周廷彰、台中市副市長鄭照新、故宮博物院主秘徐孝德、阿里山國家風景區處長洪維新以及包括易遊網、和運租車、雄獅旅遊、佐登妮斯等均相關旅遊業者均出席此一盛大活動等共同出席，在搖鈴啟程的儀式下，啟動迎接專屬台灣的夏日旅遊。

根據111年台灣觀光旅遊狀況調查，國內旅遊人次已恢復到疫情前97%的水準，來到約1億6855萬的旅次，自6月份開始的夏日旅遊也為一年中的旅遊高峰。記者會中，觀光署副署長周廷彰表示，今年的「2024台灣仲夏節Solar Festival in Taiwan」，特別與包括故宮博物院、國立台灣文學館等10大文化展館合作，以更具人文知性的文化魅力展露出屬於臺灣夏季旅遊的精彩。此外，政府也攜手結合民間的力量，整合更多的旅遊特色及優惠，吸引更多旅客的參與，將台灣夏季之美行銷到國內外。

記者會現場搶先曝光的冰品巡迴列車，更是搶攻夏日旅遊的一大奇招，素有水果王國之譽的台灣，夏天享受由水果製成的各項冰品，更是沁涼又消暑。這台「寶島仲夏號」冰品巡迴列車，自6/1開始更將巡迴全台，開進包括各個阿里山、雲嘉南、參山等國家風景區內，期間限定內免費提供旅遊民眾獨特風味冰品，讓民眾享受上山消暑，下海清涼的沁涼快感。

今年擴大舉辦的「台灣仲夏節」，更是為振興國旅，積極結合民間旅遊業者，推出各項特色好康。由台鐵與易遊網合作，取自海上郵輪停泊的概念的「郵輪式火車」，列車會在車站停靠，等旅客遊玩後再上車，同時也搭配食宿做整體套裝行程規劃。疫情停駛後於111年中復駛陸續增加班次，此次更配合「台灣仲夏節」的舉辦，增加多條路線及套裝。在住宿部分，結合雀客國際酒店集團 CHECK Hotels Group ，只要在官網訂房輸入SUMMER300，即可享平日住宿優惠。讓民眾在住宿、交通、美食都能享盡各種滿滿的夏日優惠。

易遊網副總經理蕭冠群指出，此次搭配「台灣仲夏節」的舉辦，7月份難得匯集「郵輪式列車」、「環島之星號」以及「仲夏寶島號」蒸汽火車等三者合體，規劃出兩天及三天的套裝行程，對鐵道迷及暑假親子旅遊的客群，都具有相當的吸引力，也希望能藉此搶攻夏日旅遊商機。

交通部觀光署指出，「台灣仲夏節」活動自６/1-9/1，活動從龍舟比賽、美食展、鐵道旅遊、地方特色旅遊等；地點遍及北、中、南、東及離島地區；優惠從食宿到交通相當豐富，詳情都可上交通部觀光署「台灣仲夏節」官方活動網站查詢https://summerfestival.taiwan.net.tw。