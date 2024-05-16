奢華內餡入粽熱銷2萬顆 青青集團「粽饗情意－粽夏好事」應景上市

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「端午節」是華人社會中重要的三大節慶之一，民眾不僅會為親朋好友準備應景粽子禮盒 ，也會在三天連假前夕挑選闔家喜愛的份量。青青集團今年推出「粽饗情意－粽夏好事」禮盒，內含每年熱銷逾2萬顆的X.O干貝櫻花蝦粽、極品鮑魚北部粽各兩入，瑤柱花菇古早味粽、蔥燒豬肉紫薯米粽各三入。

青青國際餐飲主廚團隊表示，粽夏好事保留傳統製作手法與現代的口味，不僅講求美味，更要維持粒粒分明的Ｑ彈口感，內餡包入干貝、鮑魚、鹹香蛋黃等食材，一口咬下口感軟糯、鮮香濃郁，每一口都是驚喜，四種口味都有獨特性，在舌尖上翻騰出傳統香氣與現代好滋味。考量到現代人對澱粉和高熱量的關注，減少了30％主食糯米的使用量，增加內餡比例，讓消費者輕鬆享受美食的同時，不用擔心熱量負擔過大問題。

「X.O干貝櫻花蝦粽」嚴選櫻花金勾蝦提取精華、特選自製XO醬，搭配鮮嫩干貝喚醒海洋的鮮味，採用現打紅椒汁泡過的糯米飯，口感彈牙鮮甜，創作出允指回味多層次經典口感；「極品鮑魚北部粽」選用上等鮑魚秘製配方滷製，精選調料反覆拌炒，鮑魚糯米Q彈、海味醬香爭豔，即便是老饕行家的味蕾也無從挑剔。

「瑤柱花菇古早味粽」使用鹹香蛋黃、香菇及日本瑤柱，搭配主廚手工油蔥酥更添香味，比例勻稱口感細膩，微妙之處更顯精緻好手藝，讓人回味無窮。最後一款「蔥燒豬肉紫薯米粽」，採用市場少見的紫地瓜打汁冷藏沉澱12小時，浸泡米粒3-4小時後燉煮，搭配星蔥、五花肉、香菇慢火翻炒，香氣濃郁，讓人回味無窮。

『粽夏好事』綜合禮盒定價1200元，5月31 日前享早鳥優惠價980元並贈送品牌保冷袋。另有單一組合禮盒，可洽詢官網：https://www.chinchin-shop.com/