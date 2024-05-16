物價貴森森 調查：逾九成民眾改變消費行為

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官方數據顯示台灣物價小小漲，輔仁大學AI發展中心最新調查卻顯示，幾乎所有民眾有感近期物價的上漲，76.5％表示「非常有感覺」，約二成（21.5％）認為還算有感覺。該調查也顯示，65.3％民眾表示生活受到影響，諸如壓力很大、日常有點吃力，僅2.1％認為幾乎沒有影響。

在物價貴森森到影響日常生活下，92.6％民眾無奈地只好改變消費習慣以為因應，願意減少部分支出以維持收支平衡，包括停止購買不必要的產品或服務，餐飲外食、娛樂開銷首當其衝，縮衣節食、能省則省。也因為生活受到影響，近五成（46.5％）民眾認為未來半年家庭經濟狀況會變壞。

消費者物價指數（CPI）是說明一般物價上漲的情況，依據官方的主計總處統計我國近2年CPI最高到2.95％，相對歐美國家持續在5～8％之間，台灣CPI屬於偏低。輔仁大學AI發展中心16日公布「民眾對物價感受議題」網路問卷調查結果，高達98.0％民眾有感近期物價的上漲。官方數據和此次的民間調查結果，顯示官民差異極大。

輔仁大學AI發展中心表示，此問卷調查期間於2024年3月28日至3月31日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以EDM方式通知，進行網路問卷調查。回收有效樣本數為1,555份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.49％。進行統計分析之前，原始資料先依內政部人口統計資料（113年2月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

此次受訪民眾有近八成認為此波物價上漲有二大因素：一、國內政策影響（如能源政策、水電費率調整）（78.0％）；二、國際原物料價格上漲（如石油、鋼鐵、小麥、玉米）（70.1％）。對於政府抑制物價上漲的成效，近八成民眾感到不滿意。值得注意的是，相較前次調查（2022年12月），此次不滿意民眾已減少8.4％，對此調查單位並未說明。

根據調查顯示，民眾日常較主要的花費項目，前三大項分別是「購買生活用品」（82.5％）、「購買生鮮蔬果／水產／酒／飲料／調味料等食材、食品」（69.7％）以及「餐飲消費（含外食／外帶／外送）」（68.4％）。為了降低日常開消，31.3％的民眾增加線上購物頻率，以尋找更多優惠；但也同時有53.8％民眾選擇減少線上購物，以節省開支，反映了網購行為帶給民眾便利和希望，戒掉刷網逛電的習慣也有助於民眾減少花錢。

此項調查也發現，交通費在民眾日常支出項目排名第四，但即使物價上漲、火／汽車票都在漲價，僅有8.0％民眾會刪減這方面的預算，調查單位表示，交通費顯然屬於「高支出但不能節省」的開銷，政府的適時補助，例如TPASS通勤月票，也吸引更多民眾使用，都有其原委。