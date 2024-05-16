《國際政治》加薩局勢升高 納坦雅胡又忤逆美國

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周三以色列軍隊在加薩各地與武裝份子展開激烈戰鬥，包括位在加薩南部、曾有百萬平民避難的拉法市（Rafah），這場已經持續七個多月、造成數萬名巴勒斯坦人喪命的戰爭出現局勢升高的跡象。

以色列和聯合國之間的嫌隙進一步惡化，針對一段聯合國巴勒斯坦救援組織車輛旁的武裝人員畫面，以色列軍隊要求聯合國做出解釋。另一方面，印度正試圖將一名在拉法死於坦克炮火的聯合國人員遺體帶回國。

儘管美國警告以色列軍隊應暫緩行動，以免造成平民大規模傷亡，但以色列軍隊最近幾天仍持續向拉法東部推進，以追擊他們所說的4個哈瑪斯營部。

美國也希望以色列為加薩提出明確的戰後計畫，美國國務卿布林肯強調美方立場，即不接受以色列佔領加薩，也不接受交由哈瑪斯治理。布林肯在訪問烏克蘭時表示：「我們不能接受無政府狀態，也不能接受恐陷入混亂的真空狀態」。但以色列總理納坦雅胡表示，沒有先完成殲滅哈瑪斯的任務，就不可能會有戰後規劃。

以色列國防部長Yoav Gallant則表示他曾經試圖推動由巴勒斯坦人組成加薩政府的藍圖，但並未獲得納坦雅胡內閣各決策小組的回應。Gallant公開呼籲納坦雅胡宣布以色列不會對加薩進行軍事統治，並建立取代哈瑪斯治理的方案。此番發言形同公開打臉納坦雅胡。

納坦雅胡對此重申，任何建立加薩新政府來取代哈瑪斯治理的前提，是首先必須消滅該巴勒斯坦伊斯蘭組織，他斬釘截鐵的表示「無論如何都要奉行這個目標」。