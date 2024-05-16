新台幣飆出28億美元巨量 勁揚近2角、收32.12元

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美國公布4月消費者物價指數（CPI）比預期溫和，美債殖利率與美元指數均大幅回落，非美幣別應聲反彈，主要亞幣全面走揚，加上台股再創新高激勵，新台幣兌美元16日開盤即狂飆，盤中勁揚逾2角，終場收在32.12元、強升1.92角，創4月11日以來新高收盤價，總成交量爆出28.205億美元巨量，創4月20日以來最大量。

新台幣16日盤中最高衝上32.081元，創4月12日以來盤中新高，單日升幅高達0.59％，則創去年12月28日以來、近五個月單日最大升幅；匯價連二個交易日收紅，且近二個交易日合計狂升2.95角，周線預料再翻紅。

新台幣單日成交量爆出28.205億美元，但僅排今年第四大，今年前三大量，包括1月16日的31.065億美元、1月17日的35.26億美元、4月19日的34.065億美元。

匯銀主管表示，新台幣反彈有雙重利多加持，一是美國4月CPI數據優於預期，顯示通膨已下行，加上美國聯準會主席鮑爾重申不會升息，兩大利空驅使美元指數電梯向下；二是台股續強吸金力十足，外資連二日瘋狂匯入，單日匯入規模接近總成交量的三分之二之多，成為匯價狂奔主宰力道。

匯銀主管也提到，台股行情面可望延續，畢竟後續還有520就職行情，「現在成績單印好看一點」，資金拉抬效果，帶動新台幣匯價跟著升升不息。

外匯交易原則指出，新台幣盤中漲多仍有小幅拉回，主要是油款及國營企業款項匯出，加上央行盤中用力調節，稍稍緩住匯價升幅，近期新台幣較主要亞幣更強，央行也不希望升幅失速。

交易員指出，新台幣前幾個交易日維持盤整格局，盤整量縮悶了3～4個交易日，但15日起連二日爆量升值後，若明日可延續交易量能，就代表匯價突破盤整大區間，後續先看32元整數大關，下一步則是31.98元的季線位置；後續關鍵是美國個人消費支出物價指數（PCE）數據，通膨向下趨勢成形下，加深美國降息預期，美元將進一步回落。