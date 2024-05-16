00949復華日本龍頭ETF 聚焦護城河優勢

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睽達近8年再有日股 ETF 募集，復華投信表示，日股邁向新格局，布局策略也要同步升級，復華日本護城河優勢龍頭企業 ETF（00949），是國內首檔聚焦產業龍頭的日股ETF，成分股篩選採納巴菲特「護城河優勢」投資哲學，從四大熱門投資主題精挑30檔標的，成為掌握日股多頭新篇章的布局首選，預計發行價格為新台幣15元，並於6月12日募集。

復華日本龍頭ETF（00949）經理人劉昌祚指出，00949追蹤指數為「NYSEFactSet 日本護城河優勢龍頭企業指數」，是從東證掛牌2,100多檔股票中，以市值、流動性、FactSet 的 RBICS 產業分類資料庫及計算權重層層篩選，同時需通過「日本以外的海外營收占該公司總營收比重超過25％、海外客戶數量占該公司總客戶數量超過50％」2 項全球競爭力指標，以彰顯入選的成分股在市場上具有絕對的品牌及產業競爭優勢。

劉昌祚表示，00949成分股涵蓋巴菲特近年積極加碼的五大商社、半導體、製造業龍頭及內需消費等，而其前十大持股，包括：全球第一大車企豐田汽車、電子及影音娛樂巨擘Sony、全球第三大半導體設備廠東京威力科創、日本第一大商社三菱商事、日本第一大綜合電機製造商日立、全球遊戲業三大巨頭任天堂、日本第一大人力資源公司瑞可利、日本第二大商社三井、亞洲第一大服裝公司迅銷(Uniqlo)、日本第一大製藥公司武田，皆為目前日股最具投資吸引力的投資主題，今年股價表現多優於日股大盤。建議布局透過聚焦護城河優勢龍頭企業，掌握日股下一個10年黃金起點，跟隨巴菲特的腳步。

日股這波多頭自2023年第2季起漲，2024年以來多頭漲勢延續。復華投信新金融商品部副總廖崇文表示，以東證為例，目前本益比約16.5倍遠低於1989年泡沫時期60－70倍，股價淨值比也明顯低於歐、美、台股，由於日股長期被低估，預期隨經濟脫胎換骨、政策利多發力，將引入新動能活水，使日股仍有高點及亮點投資機會可期。

此外，日本亦是中美科技戰下的地緣政治受益者，帶動日本半導體復興，並投入設備及股市投資；加上日本個人儲蓄帳戶（NISA）新制上路大幅提升免稅額度及免稅期間，推估日本國人目前持有現金餘額逾1,000兆日圓，若10％投人股市，將增添百兆資金活水。