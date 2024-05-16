《證交所》台股創高 寫八大亮點

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【時報記者莊丙農台北報導】加權股價指數今天再創史上新高，過去8年期間繳出亮眼成績，無論加權指數或上市公司市值漲幅均居亞洲之冠，台灣證券交易所揭示台灣資本市場的8大亮點，包括指數、市值增幅，另外，ETF發行檔數、資產規模、受益人數與成交金額大幅增加等，成長速度驚人。

首先，截至5月16日加權指數漲至21,304.26點、締造史上新里程碑，較2015年底上漲155.5％，近4年、2024年來分別上漲77.6％、18.8％，領先全球主要證券市場。上市公司市值成長至67.8兆元，較2015年底大增近1.8倍，與2019年底相較增加86.2％。

第二，在2016年起陸續推出訊息面暫停交易、當沖降稅減半、逐筆交易、冷門股造市者等新制，帶動日均值從2015年922億元，大幅成長3.4倍至今年前4月4,031億元，為歷年新高。外資持股市值比重由2015年底38.55％，成長至2024年4月底42.65％，成交金額占比也從2015年28.4％成長至32.4％。

第三，2017年推出股票及ETF定期定額投資，2020年增加盤中零股交易，最新開戶數達1,277萬人，占總人口數54％，較2015年約40％大幅成長。其中，20-30歲年輕族群開戶數占該年齡層更從2015年約25％，成長至約5成。

第四，2024年第1季，台灣ETF資產規模在亞洲僅次於日本、中國，較2015年成長21.3倍，且優於全球成長3.3倍；台灣ETF發行檔數成長5.6倍，也較全球成長1.4倍高出許多。至2024年5月10日，上市ETF檔數共159檔，資產規模約2.5兆元，受益人數則超過960萬人。

第五，2021年推出台灣創新板，台股IPO家數也穩健成長，2023年申請上市家數為近10年新高，籌資金額更寫下歷史最高，較全球主要市場衰退為佳。

第六，2023年除新增上市公司產業類別外，推出強化生技產業發展策略，並由指數公司發布新經濟指數。至2024年4月底，上市新經濟市值突破1兆元，生技產業市值突破6,000億元。

第七，接軌國際永續揭露準則，在亞洲公司治理協會（ACGA）公布的CG WATCH成績逐年提升，2023年台灣在12個亞洲國家排名第3，歷年來最佳。

第八，成立台灣碳權交易所2023年12月推出國際碳權交易平台，為支持產業實現碳中和目標邁出重要一步，預計今年下半年推動國內減量額度交易平台。