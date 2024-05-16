《半導體》異質整合當道！ 鈺創MemorAiLink再傳成功實例

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【時報記者王逸芯台北報導】鈺創(5351)整合記憶體與記憶體控制器支援邏輯晶片的一站式開發服務MemorAiLink平台再添成功實例！鈺創和旗下鈺群科技聯手以MemorAiLink平台開展EJ525D/EJ523D影音擷取ICs次系統，多款PCIe影音擷取卡及影像擷取盒的客戶產品均已進入量產階段。

鈺創表示，雙方合作的該成功案例充分顯現MemorAiLink平台作為一站式開發服務之異質整合高效力，為客戶提供更具競爭力的解決方案，無論是創新的記憶體產品、異質整合封裝，亦或是搭配記憶體介面IP服務等，皆有助於前期導入設計以高效開發創新的異質整合應用。

鈺創董事長盧超群表示，異質整合與晶片次系統設計為未來半導體主要趨勢，鈺創之「MemorAiLink」AI記憶體平台，可讓不同客戶應用的技術元件與最適合的記憶體和封裝技術進行整合，實現高度複雜晶片設計並縮短產品上市時間。而以MemorAiLink平台率先推出創新異質整合晶片產品EJ525D/EJ523D，開展影音擷取ICs次系統更別具意義。有鑑於影音串流技術應用帶來許多新興商機，今以MemorAiLink平台開展出影音訊號處理器EJ525D/J523D及客戶產品皆以落實量產，為多重訊號切換和融合，影音串流應用與商業模式提供更多可能性。

盧超群強調，鈺創的核心技術為記憶體與邏輯晶片設計，近年陸續布局多項記憶體創新解決方案的技術開發，例如能整合記憶體與記憶體控制器支援邏輯晶片的一站式開發平台「MemorAiLink」，透過創新的記憶體產品、異質整合封裝，搭配記憶體介面IP服務，為客戶提供更具競爭力的解決方案。