青新：今年營收可望2位數成長 6月中旬掛牌上市

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即將在6月中旬掛牌上市的廢棄物清除廠青新(6951)總經理許財榮16日上市前說明會指出，在營收占前二大的醫療廢棄物與事業廢棄物清運營運穩增長下，對今年營收有2位數成長具信心。

青新為事業與醫療廢棄物處理大廠日友(8341)持股66.04％的子公司；2024年第一季合併營收1.3億元，年增20.25％。其中，醫療廢棄物營收占比60％、事業廢棄物營占33％。

對今年營運成長具信心，青新總經理張財榮表示，公司兩年前有較明顯客戶的加速成長及運量成長，主因同業中很多微型企業面臨退出，帶動青新客戶量有明顯成長。

張財榮強調，依市場統計，醫療廢棄物市場規模每年都會穩定成長，青新在醫廢清運量占有率最高，一定會是第一個受惠者；事業廢棄物部分，青新也加強跟不同處理類別處理廠合作、讓觸角範圍更廣，特別是目前在事廢清運市佔率只有1％左右，未來成長空間非常大，因此不管是2024年或未來幾年內，都很有信心保持目前的成長態勢。

至於公司另外的營項廢水處理、滅菌業務，張財榮指出，占比較小的廢水處理一直有獲利。滅菌業務2024年應可達損益兩平並在2025年挹注獲利。

針對循環經濟的市場趨勢，張財榮指出，公司在2022年配合環保趨勢新布建塑木製造業務，藉由醫療廢棄物清運服務的高市占率，掌握優質醫療廢塑料料源，以可回收聚苯乙烯為主要材料，生產近似原木外觀之可完全回收的「青新木」塑木建材，取代傳統木材及一般塑木材料，廣泛應用於造景、裝飾、裝修等建築領域，提供兼具實用性與耐用性的新形態健康安全建材，其材質穩定特性，產品廢棄後可完全回收，並重新投入製程；目前已尋求全省地方政府、台電等單位合作，未來青新木產品應用的潛在發展商機亦不容忽視。