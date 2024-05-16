LAGOLFI 品牌引領 2024 臺北時裝週　沙龍級香水平替新潮流

全球知名的平替香水品牌 LAGOLFI ，參與2024臺北時裝週年度盛會，為時尚界帶來了一股全新的風潮。LAGOLFI 的主打理念是以平價讓每個人都能享受到沙龍級的奢華感受，其參與時裝週的亮眼表現吸引了眾多時尚愛好者的關注。LAGOLFI主打以平價就能使用到頂級的沙龍香氛，讓想要使用香水卻因為昂貴價格而怯步的民眾也可以輕鬆追求奢華感受，其瓶身黑色設計也相當具有時尚質感，瞬間提升到不同檔次。

LAGOLFI 品牌經銷主理人黃晉旭表示，品牌的理念是「好味道，不是高價才能呈現，把精品沙龍香氛，用親民、小資族可以入手的價格來販售，千元內就可以購得。」。為此，品牌將頂級的香水成分進行復刻，保持高品質的同時降低價格，讓更多人能夠輕鬆享受到沙龍級的奢華感受。每一款香水均具有高達 90% 的成分復刻度，並且不含塑料酒精，持香時間最長可達 8 小時以上。

平替香水之王品牌進駐2024臺北時裝週 平價就能享受沙龍級香水。圖／巧絲顏提供

黃晉旭進一步指出，到沙龍等級的香水，基本上是無分性別的，注重的是一種意境、一種感受。不會像一般商業香，因為目標客群所以需要界定出男香、女香，但是沙龍香就像品酒一樣，要細細品味香氣。

其中銷量最好、最有特色的產品，非「一輪玫瑰」莫屬，黃晉旭表示，他的意義是「玫瑰的一生」，其中有句名言是「一輪之後、再無玫瑰」代表的是對於調製的玫瑰花香具有十足信心，其具有獨特的紅酒葡萄單寧的氣息，再加上玫瑰花香，由於這款香水成分已經絕版，如今能夠復刻重現，深受許多消費者喜愛。

LAGOLFI本次受邀與臺北時裝週合作，香水能與時尚結合再適合不過，也讓時尚並非不近人情，任何人都能夠無負擔的擁有頂級香水的價值，黃晉旭:「潘怡良老師的設計風格，和LAGOLFI黑色燙金的瓶身不謀而合，很有幸這次可以一起合作」，品牌更宣布將與日本第一男公關羅蘭合作代言，讓消費者更加拭目以待。