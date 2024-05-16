麗豐-KY 完成4.68億現金增資

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麗豐-KY（4137）16日宣布，以每股156元辦理3,000張現金增資，共募集資金4.68億元已全數到位。該資金將全數用於償還以美元計價的銀行借款，除直接節省利息支出外，亦可不再受累於未來美元匯率變動的影響。

麗豐表示，第一季合併營收9.98億元，年增5.5％，營業毛利率達83.7％，顯示品牌價值仍深受消費者信任及青睞，但為加強業務行銷推廣及通路擴編，營業費用較去年同期略增，故導致營業利益較去年同期減少，不過仍維持在二成以上，惟業外受累於財稅補貼收入則遞延認列、美元升值等因素，而影響第一季獲利表現，EPS為0.91元。

根據中國大陸國家統計局近日公布今年1到3月的國民生產毛額GDP成長率達到5.3％，高於外界預期，且參考中國文化和旅遊部公布的資料顯示，今年清明節3天假期大陸國內遊客出遊花費金額達539.5億元人民幣，較疫情前的2019年同期成長12.7％，隨著政府陸續推出多項刺激消費的政策，配合寬鬆的貨幣政策，麗豐期待大陸民間消費動能將有機會重見曙光。

展望未來，麗豐對下半年營運深具信心，觀察中國當地的消費者在消費行為上將更加聰明消費、注重產品的性價比，且美容保養產業的剛性需求明確，集團目前積極推出全新系列CHLITINA HOME SPA之產品，主打與法國策略伙伴合作開發的全新系列居家使用護膚美容產品，並經由線上、線下的全通路佈局，期望以最優質的產品來攻占零售市場，進而挹注下半年的整體營運表現，為未來集團整體營運注入新成長活水。