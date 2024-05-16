增進公共服務品質 張世佳：促參法國際潮流趨勢

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國際間稱為PPP（公私協力夥伴關係public-private-partnership）的促參案，國內近年發展愈臻成熟，擔任多屆次財政部民間參與公共建設金擘獎評選委員、國立臺北商業大學教授張世佳認為，BOT案基地使用的特色定位、如何發揚主事業精神很重要，若再加入ESG作為，那公共建設的品質就能真正發揮！

促參的全名是「促進民間參與公共建設」，其本意是將傳統由政府自辦的公共建設，開放給民間企業來興建及營運，透過民間的資金、創意及管理技術，讓公共服務品質更好。公共服務品質是促參案的核心價值所在，張世佳表示，重大公共建設促參案主辦機關在營運期間內，每年至少辦理一次營運績效的評定，經主辦機關評定為營運績效良好的民間企業機構，主辦單位應於營運期限屆滿前與該民間企業機構優先訂約，由其繼續營運。

「BOT案經常都會由優先訂約者續約一次。」這也是讓營運績效好的企業能夠繼續經營獲利外，政府能夠在擬訂合約時，收取一項固定權利金，以及根據營運狀況收取變動的權利金，後者可根據每年的營收狀況採保底抽成的概念，換句話說，開放民間企業來營運，不僅可以免去官方自行經營的壓力，還能有可觀的稅收，而民間出資經營下，不僅能夠發揮創意來讓閒置空間賦予新生命，還能夠累積經驗，爭取下一次合約或下一個BOT案，增加政府稅收，民間企業獲利，人民受益，創造出政府、人民及企業三贏的局面！

張世佳根據多年擔任金擘獎評選委員的經驗分析，政府跟民間企業在合意契約時，雙方是站在一個同等的地位來擬定契約，興建中途如果發生非人為而不可抗的因素，如疫情、地震等，雙方根據互信基礎可先行協商展延、協議，之後才會進入仲裁及訴訟階段。

另外，一般主辦機關在甄選BOT案的投標企業時，有幾項關鍵要素：考量企業形象、過去是否有承接興建的經驗、基地使用的特色定位（展現創意所在）、如何發揚主事業、以及引進開發的項目是什麼？這些都是決定民間企業能否順利得標的要素。期能在平等互信基礎上，發揮公共利益。

促參案有很多細節，包含民間企業是否有優異營建經驗、財務穩健、律師及經營管理專長。通常營運績效評估包含主事業及附屬事業，以民眾很有感的市府轉運站來看，主事業是市府轉運站及十三家客運業者，附屬事業則是統一時代百貨、 臺北W飯店、汽機車停車場及計程車排班區等，而兩者的經營比重則端視不同案件而定。

張世佳強調，促參法是國際潮流與趨勢，也是很多國家重要的政策，主辦機關一定要先充分瞭解促參法精神，才能決定最後將案件交由民間企業機構辦理。BOT案成功的關鍵在互信，雙方合意後就照契約來走，依約、依法而行就是一種互信，就可發揮公共利益，辦理BOT是要興利，與民間應是平等互利，人民也才能享受到公共建設的便利性。