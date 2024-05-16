《韓股》韓股連2紅 最大貨櫃船商卻重挫

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在三星電子以及SK海力士帶領下，韓股16日開高震盪，最後收在2,753點，上漲22.66點或0.83%，連兩個交易日收高。另外，韓元大幅走升，外資也買超4264億韓元。

韓國國家級智庫KDI（韓國發展研究所）表示，因半導體產業好轉加上出口大增激勵，上修韓國今年GDP至2.6%，較2月時的預估值多增加0.4%。同時，KDI也樂觀認為，韓國可望從2025年開始全面復甦，且明年GDP預估將達2.1%。

因紅海周遭海域情勢持續緊張，4月從歐洲到韓國的貨櫃船運費，較3月大漲30%以上，以一個40尺大櫃來說，平均運輸成本已增至185萬韓元，約1,368美元，運費連續3個月成長。至於韓國到美西的運費月增4%，年增7.2%，達507萬韓元。同時，往美東的費用雖月減4%，至499萬韓元，但年增38%。韓國最大貨櫃船業者HMM股價反而重挫，下殺8.27%。

另外，韓國記憶體雙雄的三星電子小跌0.13%，SK海力士大漲4.16%。電池業者中，LG Energy Solution跌1.04%，三星SDI上漲0.68%。韓元兌一美元在1345價位附近，韓元大幅升值24.1元，是3月28日以來最高，當時價位是在1339.5。