與電電公會餐敘 郭智輝：計畫在台商全球布局重點區域設立科學園區

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準經濟部長郭智輝15日與電電公會理監事們餐敘交流，電電公會16日發布新聞稿指出，郭智輝在餐敘上透露，新政府已計畫在台商全球布局重點區域，如日本及美墨等設立科學園區，以大廠帶小廠的方式，帶動供應鏈廠商一同前往海外設立據點，且也承諾檢視台灣電力整體供應情況，確保台灣產業及民眾用電無虞。

郭智輝在餐敘致詞表示，新政府為產業提供服務，直接處理涉外事務，降低中小企業前往海外布局的障礙，加速台灣企業的全球布局。

對於餐敘談話內容，電電公會理事長李詩欽16日在電電公會會員代表大會受訪則顯得保守。他表示，大家對郭智輝深具信心，餐敘上雙方就上任後要快速推動的措施以及未來台灣面臨的挑戰等充分交流，公會也表達一些具體目標，希望能獲得郭智輝的支持，不過細節得要等到520新政府上任後，再找時間與郭智輝深談。

電電公會表示，公會成員在餐敘上紛紛當面向郭智輝表達對台灣產業發展的想法，期待政府能協助企業界排除障礙，帶領產業持續創造榮景，李詩欽也期盼新內閣能對於台灣企業的全球布局提供更多支持。

郭智輝也引述準總統賴清德的指示「不要解決問題，趕快處理問題」，並指出，上任後會秉持AI內閣強調的行動（Action）及（Innovation）原則，積極落實跨部會協調，快速回應業界需求，持續提升台灣電子電機資通訊產業的實力和競爭力。