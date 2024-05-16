雲林縣漁業永續競爭力論壇 發展「藍碳」強化淨零碳排

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

雲林縣政府16日在北港鎮北港農工舉辦「雲林縣漁業永續競爭力發展論壇」，希望藉由論壇建構產、官、學、研對話平台，加速雲林漁業永續發展，與會人士強調除協助漁民永續經營，永續環境也是未來漁業發展重點，「藍碳」生態系可將二氧化碳等溫室氣體封存於海洋，有必要加以推廣。

雲林縣長張麗善表示，透過此次論壇的跨領域合作與經驗分享，期待為地方漁業注入更多創新技術元素，特別是在智慧養殖與氣候變遷應對策略上。論壇並邀請中興大學生命科學系林幸助特聘教授，探討「藍碳」技術在永續養殖中的應用潛力，期望能為地球的環境保護貢獻一己之力。

張麗善說，雲林縣政府為發展永續漁業，除推動「藍碳」生態，也與中央氣象局簽定合作備忘錄，逐步建立氣象預系統，讓漁民面對未來可能的極端氣候，提早準備因應。另外也與南華大學合作進行碳足跡認證，以及與中興大學加強碳盤查，協助漁民永續經營、永續環境。

林幸助表示，「藍碳」是指封存於濱海植被、海洋藻類的碳，是一種自然碳匯，其中海岸紅樹林是極佳的碳匯樹種，其生長速度快、生命力強，還可與海爭地增加土地面積，雲林沿海有許多紅樹林，可以加以培育，讓發展漁業的同時也能淨零碳排，這是未來趨勢，也是永續漁業的契機。

會中高雄科技大學水產養殖系教授鄭安倉，針對極端氣候條件下的養殖對策，解說「氣候服務」在漁業領域的應用前景，透過科技提升水產養殖的友善競爭力。海洋大學水產養殖學系副教授李柏蒼，則說明如何運用科技，強化漁產品加工與行銷，提升漁業產品市場競爭力。