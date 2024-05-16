Innergie推出全球體積最小百瓦級充電器

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台達消費性電源品牌Innergie推出最新旗艦機種Innergie C10，為全球體積最小的百瓦級USB-C充電器，體積僅87cc。同時也推出C10 Duo雙孔版本，適合移動性商務旅客、數位遊牧民族、家中與辦公場域有高瓦充電需求的3C達人們。

Innergie新品外型設計延續One For All系列時尚純白色與簡約線條，質感美觀之外，材質上更創新採用75% PCR回收再生塑膠，達成高品質、高效率的快充體驗。經實測MacBook Pro M2從0-50%充電僅需30分鐘。

Innergie C10 / C10 Duo系列搭載GaN氮化鎵元件，大幅提升充電效能，最高可達92.62%，並獨家研發特殊電路與機構設計，成功創造世界最小USB-C 百瓦充電器的標竿，達到「高效能、體積小」的目標。並透過「6 段 PD 快充變電壓」，根據不同3C裝置，提供最適合的電力，讓充電也能客製化。

長時間「真足瓦」100瓦快充，雙孔版「智慧分流」供電，各式3C產品快充一把罩

Innergie C10 Duo_雙人高瓦共享。

Innergie C10 / C10 Duo 全面兼容PD3.0(PPS)、QC4.0，且支援Samsung SFC 快充協議最高達45瓦輸出，無論iPhone、Samsung Galaxy系列都能超快充。Innergie採用高規格元件與良好溫度控制技術，即使長時間充電仍可維持足瓦輸出，零件也不會過熱過載，滿足長時間需要高瓦3C產品的重度使用者。

雙孔款Innergie C10 Duo則具備獨家「動態智慧分流」技術，自動偵測不同3C產品、智慧分配最適電力。單孔充電，上下任一孔都可實質支援至100瓦；雙孔同時充電時則依設備需求，提供65+30瓦、45+45瓦電源，支援不同電力組合。甚至可同時充MacBook Pro M2與HP EliteBook，兩台從0-60%充電僅需1小時，並也適用於任天堂Switch和Steam Deck等遊戲主機充電，工作生活娛樂一把罩。

Innergie C10/ C10 Duo滿足大瓦數筆電的商務、影像剪輯、繪圖設計等需求，非常推薦給有高瓦需求的科技族群們，免去攜帶多款充電器，實現「一顆勝所有」極簡生活，更提供「摺疊版」與「轉換版」兩款選擇。「轉換版」加購Innergie【世界旅行插頭組】，美、歐、英、澳四種插頭規格，就能隨時、隨地在全球150+國家快充。

C-Converter充電配件 讓舊充電器也能舊換新

Innergie還同步推出最新充電配件C-Converter 100瓦Tip對USB-C 充電連接器，只要將舊款筆電充電器，連接C-Converter，即可把傳統tip頭轉換成USB-C 介面，讓原本閒置的筆電充電器，瞬間升級成USB-C 快充充電器，最高可支援100瓦的充電器，為各式USB-C 設備充電。

所有新品即日起請至各大指定通路 (EcLife良興、PChome 24h購物、MOMO購物網、蝦皮官方旗艦店、Yahoo購物) 即可選購，與Innergie享受高效的快充生活吧！