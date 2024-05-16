《電零組》定穎投控Q2接單比Q1好 今年營收拚雙位數成長

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【時報記者張漢綺台北報導】定穎投控(3715)股東會通過每股配息1.5元，定穎投控董事長黃銘宏表示，112年度定穎已成功實現營收與獲利目標，未來將持續深耕高階多層板、高階HDI板以及高頻高速材料，這些技術將應用於高端汽車電子及人工智慧相關領域，預計業績將持續穩健增長。

定穎今天舉行股東會，定穎112年合併營收為157.14億元，稅後盈餘為10.03億元，每股盈餘為3.61元，股東會通過每股配息1.5元。

定穎第1季營業毛利為9.46億元，年增29.34%，合併毛利率為22.67%，年增2.83個百分點，營業淨利為3.92億元，年增73.9%，營業淨利率為9.41%，年增3.28個百分點，稅後盈餘為2.83億元，年增1.96倍，每股盈餘為1.02元，累計前4月合併營收為56.14億元，年增14.68%。

定穎表示，第2季接單狀況比第1季好，高階HDI產品的需求仍然保持成長動能，因此HDI滿載，整體稼動率90~95%，也比第一季的稼動率90%高，但實際的營收還是要看客戶的拉貨狀況，對獲利我們也樂觀看待。

展望2024年，定穎表示，2024年營收預估維持雙位數成長。毛利率也是正向看待，因為客戶高階產品的需求持續增加中，雖然市場上近期對車市有一些消極的訊息，但因為客戶新案子不斷開出，也持續有新客戶和高階HDI新料號導入生產，如自動駕駛、中央域控制器、攝像頭模組等，故我們仍是樂觀看待。

在產能方面，今年下半年，定穎黃石二廠及泰國廠，將根據客戶需求，推出高階產品技術和產能計劃，生產ADAS、伺服器、AI伺服器、網路通訊、儲存裝置等多項產品領域，這將成為我們在2024~2026年的成長動能，我們預計將在營收和獲利方面取得進一步的突破。

今天股東大會補選出一位獨立董事劉恒信，劉恒信在台積電服務長達30年之久，目前擔任研發製程中心副處長職務，定穎邀請他加入董事會，期望能夠發揮其專業技能，協助董事會引領公司邁向永續發展。