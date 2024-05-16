亞哥青商商業生態圈活動啟動 啟發在地青年創業家

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昨（15）日商業生態圈台中場活動假台中大里軟體園區Digipark創想園區啟動，本次活動由國際青年商會中華民國總會主辦、財團法人台中市亞哥國際青年商會承辦、鼎新電腦股份有限公司台中分公司協辦，集結眾多業界精英，活動旨在凝聚在地創業家，並邀請鼎新電腦團隊、中小企業信用保證基金等單位，分享創業過程中如何找尋資金及營運時如何透過導入相關應用軟體，協助公司營運更加順利發展。

此次活動嘉賓包含台灣數位科技二代會、新師董聯盟創會長蕭瑞宏、商業暨技能發展委員會主管陳宣翰，亞哥青商會會長沈柏男表示，台中軟體園區是充滿無限可能的地方，本次活動不僅是讓與會者認識鼎新電腦提供的軟體服務，更是讓大家了解全球商業與社會的脈動，他指出，今年的活動尤其重視在地創業者的培育和資源整合，並鼓勵青年創業家對在地、社會、永續發展做出貢獻。

該場活動內容豐富多元，包括鼎新電腦集團參訪、5G AIoT體驗等，更有鼎新電腦舉辦的智慧服務分享和財團法人中小企業信用保證基金的創業貸款講座，提供在場的青年創業家們與資深業者積極交流，吸收寶貴經驗。

此外，商業生態圈活動同時也是選拔在地優秀青年創業家的舞台，沈會長說明，在地優秀青年選拔評比標準包括創業事蹟、營運特色與同業差異化、企業特色和在地貢獻等，通過表揚這些成功故事，活動鼓勵更多青年投身創業，為社會發展貢獻力量，歡迎全台創業家共襄盛舉。