520網路情人節身份證有5、2、0 台北萬豪Garden Kitchen贈主餐

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520諧音「我愛你」被稱為有「網路情人節」，台北萬豪酒店於5月20日推出一日快閃優惠。活動期間至Garden Kitchen享用自助美饌，凡身分證字號中含有5、2、0三碼全中，加贈精緻主餐乙份，可任選海港綜合海鮮盤或14天熟成櫻桃鴨胸等主餐。至20樓高空酒吧INGE'S Bar＆Grill，當日用餐穿著粉色系衣物或飾品並點套餐，即贈550元調酒乙杯。

此外，INGE'S Bar＆Grill並5月22日至23日期間，邀請菲律賓馬尼拉知名酒吧ReCraft主理人，曾獲得Dewar's Highball Challenge菲律賓三大調酒師之一的RJ Ramirez限期客座，推出6款限定特調，帶來不同以往的高空微醺體驗。

菲律賓馬尼拉知名酒吧 ReCraft主理人RJ Ramirez，擁有豐富的國際客座調酒經驗，ReCraft以創意十足的客製調酒而聞名，深受馬尼拉當地年輕人喜愛。本次客座INGE'S Bar＆Grill期間，特別打造6款原創風味調酒，其中「BOBA」以琴酒及荔枝香甜酒為基調，加入日式焙茶、香茅斑蘭茶、蘇打水，帶有淡淡堅果及奶油香氣風味。「FORAGED」以清新及黑胡桃苦精、蘇打水混和澄清番茄萊姆汁，口感清爽適合夏季。「EMBER」則以琴酒、曼伽諾香艾酒、水蜜桃利口酒為主調，結合酸甜檸檬，噴上薰衣草及香草純露，風格清香優雅。首場客座於5月22日酒吧時段之晚間十時至十二時三十分舉行，每款調酒售價500元＋10％，且每位入場酒水低消1,000元＋10％。第二場則於5月23日晚餐時段之晚間六時至九時舉行，可單點客座款調酒，或選擇Cocktail Pairing 組合，每位1,350元＋10％，包含三杯客座款調酒。

【禁止酒駕，未滿十八歲禁止飲酒】