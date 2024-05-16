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AI成全球科技展會焦點　彭双浪：台灣再一次的機會

  • 中時即時 柳名耕
北市電腦同業公會理事長、友達董事長彭双浪指出，台灣剛好跟這波AI發展契合，繼上次資通產品蓬勃發展後，再一次發展的機會。（圖／柳名耕攝）
北市電腦同業公會理事長、友達董事長彭双浪指出，台灣剛好跟這波AI發展契合，繼上次資通產品蓬勃發展後，再一次發展的機會。（圖／柳名耕攝）

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北市電腦同業公會16日舉行「AI PC時代來臨 產業前景座談會」，率先為6月初的Computex暖場，理事長彭双浪指出，目前生成式AI已經是全球科技展會的焦點，而個人AI PC更是其中的亮點，今年Computex將展現台灣科技業的生命力。

彭双浪會前受訪提到，這次COMPUTEX有許多國際大廠來台，主要是台灣的產業無論硬體、軟體都剛好契合這波AI的發展，剛好抓到契機，這也是台灣繼上次資通訊產品蓬勃發展後，再一波發展的機會。

彭双浪表示，生成式AI與大型語言模型讓AI科技發展相當迅速，今年Computex以「AI串聯、共創未來（Connecting AI）」為主軸，有超過1,500家國內外科技業者、新創等相關公司參與，展場內容囊括AI運算、前瞻通訊、未來移動、綠能、永續等。

根據MIC預測，今年全球的筆電、桌電出貨量將達到2.45億台，其中有超過2成為AI PC，顯示市場持續呈現正成長，生成式AI也讓軟硬體持續整合。

彭双浪強調，目前生成式AI已為各大廠創造商機，讓新創企業茁壯，像是OPEN AI等相關新創在去年募集近500億美元資金，相信未來這些新創會持續跟AI PC生態系持續合作，拓展更多商機。

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