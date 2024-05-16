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北市樂齡進修券加碼600名 符合1條件最高補助3千元

  • 中時即時 劉瑋晴
台北市內湖區社區大學2023年秋季班實用國際標準舞成果展。（台北市教育局提供／劉瑋晴台北傳真）
台北市內湖區社區大學2023年秋季班實用國際標準舞成果展。（台北市教育局提供／劉瑋晴台北傳真）

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台北市教育局2023年推出「樂齡市民進修券」，吸引長者熱烈參與，今年擴大參與人數增加600個名額，同時新增「備取」機制以增進使用率，凡設籍台北市65歲（含）以上長者，報名台北市12所社區大學課程，即可折抵學分費1000元，若具低收入戶或中低收入戶資格者，則提高補助額度至3000元。

教育局長湯志民表示，去年吸引近3千多位長者參與，為了提供樂齡長者近便且熟悉的學習環境，台北市已建立12所樂齡學習中心和57所樂齡學堂，共69處學習據點，辦理超過9000場課程，服務逾23萬人，未來將持續整合政府和民間資源，提升長者的學習動機。

教育局表示，每所社區大學補助名額為150名，若正取者在8月26日前未使用完名額，且該社區大學未達150名使用者，將由「備取」順位遞補，正在上課的也可以立即補助，獲補助資格之長者，可持身分證件至該社區大學報名2024年暑假班或秋季班課程，資料符合者即可依補助金額減免學分費。

「樂齡市民進修券」課程包含體適能、數位學習、歌唱及走讀等，教育局表示，去年內湖區使用樂齡市民進修券的最高齡學員為80歲陳嗣弘，是一位退休老師，為走出喪偶情緒，在朋友推薦下，於內湖社區大學學習國標舞，跳舞能讓他想起喜歡跳舞的太太，去年幸運抽中進修券，將折扣使用在國標舞課，同時也因學習國標舞體態，自身體能也日漸變好，甚至結交到許多朋友。

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